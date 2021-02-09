النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2758) االثلاثاء9/2/2021
أخبار فلسطينية
- الخارجية الفلسطينية تجدد استعداد فلسطين للانخراط في مفاوضات سلام جادة عبر مؤتمر دولي
- بتكلفة 24 مليون دولار.. العمادي يوقع اتفاقية تنفيذ مستشفى حمد بن جاسم في رفح
- تستأف اليوم مصدر مطلع لصفا: أجواء إيجابية باليوم الأول لجولة الحوار الوطني بالقاهرة
- فتح معبر رفح نتيجة للجلسة الافتتاحية مع وزير المخابرات المصرية
- رئيس الوزراء الفلسطيني: قرار الجنائية الدولية “يوم مشهود للعدالة”
- القدس: رئيس بلدية الاحتلال يهدد بمنع رافضي التطعيم من دخول المساجد
- الاحتلال يبعد رئيس لجنة المقابر الإسلامية بالقدس 15 يوما عن البلدة القديمة
- الاحتلال يمنع أصحاب المتاجر بالقدس القديمة من افتتاحها رغم رفع الإغلاق
- وفد من لجنة الانتخابات المركزية يصل غزة اليوم
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أخبار إسرائيلية
- نتنياهو يمثل أمام محكمة إسرائيلية في ثلاثة تهم بالفساد
- غانتس يهدد اللبنانيين بدفع "ثمن باهظ"
- رحيل أرملة موشيه ديان بعدما تبرأت من الصهيونية وحذّرت من مستقبل أسود ينتظر…
- توصيات للحكومة الإسرائيلية بالعمل على 4 مستويات لمنع تحقيق الجنائية
اخبار دولية
اخبار عربية
- وزراء الخارجية العرب يطوون صفحة «صفقة القرن»
- وزيرا خارجية فلسطين والجزائر يبحثان التطورات السياسية
- مصر تعيد ترشيح أحمد أبو الغيط.. رجل التوقيت الصعب
- مصر تعيد فتح معبر رفح
« الصحف العربية/المواقع الإخبارية /الوكالات الإخبارية /
الصحف العربية
القدس العربي
- البحرية الإسرائيلية تستهدف قوارب صيادين بغزة
- المخاوف من الطفرة البريطانية لكورونا لا تزال قائمة وإغلاق إحدى بلدات الضفة بسبب…
- المتحدث باسم «الجنائية الدولية»: عمل مكتب المدعي العام مؤسساتي قضائي بحت يعتمد على…
- رحيل أرملة موشيه ديان بعدما تبرأت من الصهيونية وحذّرت من مستقبل أسود ينتظر…
- أربعة مقدسيين من أبناء حي الثوري يدخلون عامهم العشرين في سجون الاحتلال
- “رسالة سرية” من إسرائيل للضغط على محكمة الجنايات الدولية
- استشراء العنف في أراضي 48.. محمد بركة: إذا كانت هناك حاجة لـ انتفاضة…
- رئيس الوزراء الفلسطيني: قرار الجنائية الدولية “يوم مشهود للعدالة”
-
الشرق الأوسط
الشروق المصرية
الأهرام المصرية
- الخارجية الفلسطينية تجدد استعداد فلسطين للانخراط في مفاوضات سلام جادة عبر مؤتمر دولي
- مصر تعيد ترشيح أحمد أبو الغيط.. رجل التوقيت الصعب
الأخبار اللبنانية
الغد الأردنية
- الحوار الوطني الفلسطيني ينطلق في القاهرة بمشاركة 14 فصيلا
- نتنياهو يمثل أمام محكمة إسرائيلية في ثلاثة تهم بالفساد
- عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى
-
-
الشرق القطرية
- فلسطين: ملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين
- فورين بوليسي: هناك أمل في سلام فلسطيني إسرائيلي
- بتكلفة 24 مليون دولار.. العمادي يوقع اتفاقية تنفيذ مستشفى حمد بن جاسم في رفح
الصحف المحلية
جريدة فلسطين
- الاحتلال يصيب فتى بالرصاص خلال مواجهات في الدهيشة
- انتهاء اجتماعات اليوم الأول من الحوار الوطني في القاهرة
- بالصور وضع حجر الأساس لمستشفى حمد بن جاسم العام برفح
- داخلية غزة: فتح معبر رفح في الاتجاهين يوم غدٍ الثلاثاء
- القيادي حسن يوسف: المشاركة في الانتخابات "معركة سياسية بامتياز"
- نتنياهو ينفي من قفص الاتهام في المحكمة تهم الفساد الموجهة إليه
- "غانتس" يهدد اللبنانيين بدفع "ثمن باهظ"
القدس
- بيت لحم: إصابة شاب برصاص الاحتلال خلال اقتحام مخيم الدهيشة واعتقال آخر في الخضر
- غزة: توغل إسرائيلي محدود وإطلاق نار على الصيادين
بيت لحم: إصابة شاب برصاص الاحتلال خلال اقتحام مخيم الدهيشة واعتقال آخر في الخضر
- غزة: توغل إسرائيلي محدود وإطلاق نار على الصيادين
- وفد من لجنة الانتخابات المركزية يصل غزة اليوم
- مصر تعيد فتح معبر رفح
الحياة الجديدة
-
- القدس: رئيس بلدية الاحتلال يهدد بمنع رافضي التطعيم من دخول المساجد
- الاحتلال يبعد رئيس لجنة المقابر الإسلامية بالقدس 15 يوما عن البلدة القديمة
- الاحتلال يمنع أصحاب المتاجر بالقدس القديمة من افتتاحها رغم رفع الإغلاق
- الاحتلال يعتقل 3 شبان وفتاة ويقتحم مصلى باب الرحمة
- بحرية الاحتلال تستهدف مراكب الصيادين في بحر غزة
- بيت لحم: الاحتلال يصيب فتى بالرصاص خلال مواجهات في الدهيشة ويعتقل شابين
- سفارتنا بالقاهرة: فتح معبر رفح البري بالاتجاهين اعتبارا من غد الثلاثاء
صحيفة الأيام
- »جيش الاحتلال ينفّذ مزيداً من عمليات الهدم في خربتَي حمصة الفوقا ويرزا...
- »جلسات الحوار الفلسطينية تنطلق في القاهرة وسط أجواء إيجابية
- »خربة حمصة الغورية في مهب الهدم والتهجير
- »إخطارات بوقف العمل في منازل بنابلس وأخذ قياسات منزلين وأرض في دير استيا
- »الحكومة تقرر استمرار التعليم الالكتروني في الجامعات مع بعض الاستثناءات
- »اشتية: بدء التطعيم منتصف شباط الجاري
- »نتنياهو ينفي الاتهامات الموجهة إليه بعد أن أجبر على المثول أمام القضاة
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وكالة الرأي
- الاحتلال يصيب فتىً ويعتقل شابين من بيت لحم
- الصحة تدعو المواطنين للإسراع في التسجيل للقاح كورونا
- "عياش" للرأي: الاحتلال يهاجم الصيادين وسط وجنوب القطاع
- صور وضع حجر الأساس لمشروع مستشفى حمد بن جاسم برفح
- بداية غزة تحكم في قضية قتل
- آلية السفر عبر معبر رفح البري غداً
- "الشباب والثقافة" تطلق النسخة الثانية لبرنامج المشاريع الريادية الصغيرة
- مجمع "عدوان الطبي" يُقدم 30 ألف خدمة طبية خلال يناير
-
وكالة صفا
- تستأف اليوممصدر مطلع لصفا: أجواء إيجابية باليوم الأول لجولة الحوار الوطني بالقاهرة
- بالصور وضع حجر الأساس لمستشفى حمد بن جاسم برفح
- مزهر لـ"صفا": لدينا برنامج ومقترح للحوارات بـ 5 مراحل
- ما هي سيناريوهات محكمة الجنايات الدولية التي تخشاها "إسرائيل"؟
وكالة سما
- وفد لجنة الانتخابات يتجه اليوم إلى غزة ... هذا أهم ما سيناقشه
- تركيز على معبر رفح .. تفاصيل الجلسة الأولى للقاء الفصائل مع وزير المخابرات المصرية
- لقاءات ثنائية اليوم.. مصدر يكشف تفاصيل الجلسة الأولى للقاء الفصائل بالقاهرة
- الفلسطينيون يتطلعون لفتح صفحة جديدة مع المحيط العربي
- بلينكن يمتنع عن تأييد اعتراف ترامب بسيادة إسرائيل على الجولان
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وكالة فلسطين اليوم
الاحتلال يستهدف المزارعين والصيادين بالرصاص ويعتقل مواطنا في غزة
- بعد تفاؤل جلسات اليوم الأول..لقاءات الفصائل تتواصل اليوم وملفات ساخنة وحاسمة على الطاولة
- فتح معبر رفح البري بالاتجاهين اعتباراً من اليوم وحتى اشعار آخر
- راصد جوي : الشتاء يعود مجدداً وبقوة وتوقعات بوصول المنخفض القطبي الأوروبي
- خلال يومين.. القدس تسجل 260 إصابة بفيروس كورونا
- موفدنا بالقاهرة: فتح معبر رفح نتيجة للجلسة الافتتاحية مع وزير المخابرات المصرية
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عرب 48
- وزير الخارجية الفلسطيني يدعو بايدن للعدول عن قرارات ترامب
- الثلاثاء: فتح معبر رفح في كلا الاتجاهين
- القاهرة: انطلاق الحوار الوطني الفلسطيني
- المصادقة على تمديد إغلاق جهاز التعليم حتى صباح الخميس
- غانتس يهدد اللبنانيين بدفع "ثمن باهظ"
- بحثا التطورات في سورية: هل يُعدّ بوتين هدية لنتنياهو قبل الانتخابات؟
- توصيات للحكومة الإسرائيلية بالعمل على 4 مستويات لمنع تحقيق الجنائية
- إغلاق جهاز التعليم يتواصل الثلاثاء
وكالة وفا
- يرزا وحمصة.. نموذج للصمود وردع التهجير القسري في الأغوار
- بحرية الاحتلال تستهدف مراكب الصيادين في بحر غزة
- بيت لحم: الاحتلال يصيب فتى بالرصاص خلال مواجهات في الدهيشة و ...
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حدث في مثل هذا اليوم
9 شباط (فبراير)
- 2006م استشهاد المقاومين مروان عمار من ألوية الناصر صلاح الدين ومحمد رمضان من كتيبة المجاهدين في كتائب شهداء الأقصى في عملية فدائية مشتركة استهدفت قوات الاحتلال في معبر بيت حانون شمال قطاع غزة.
- 2003م المجاهدون من سرايا القدس: سليمان علي أحمد مقداد (21معاماً) من النصيرات، وسامي عادل عبد الله عبد السلام (18 عاماً) من البريج، ومحمد عزات نمر (18 عاماً) من البريج، يهاجمون حاجزاً عسكريّاً صهيونياً شمال خان يونس بالأسلحة الخفيفة ثمّ يفجّرون السيّارة المفخّخة في الحاجز، ممّا أدّى إلى استشهادهم .. والاحتلال يعترف بإصابة 4 جنود صهاينة بينهم اثنان بحالة خطرة.
- 1999م أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً دعت فيه "إسرائيل" بالتوقف عن بناء المستوطنات في الأراضي العربية المحتلة
النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2758) االثلاثاء9/2/2021
أخبار فلسطينية
- الخارجية الفلسطينية تجدد استعداد فلسطين للانخراط في مفاوضات سلام جادة عبر مؤتمر دولي
- بتكلفة 24 مليون دولار.. العمادي يوقع اتفاقية تنفيذ مستشفى حمد بن جاسم في رفح
- تستأف اليوم مصدر مطلع لصفا: أجواء إيجابية باليوم الأول لجولة الحوار الوطني بالقاهرة
- فتح معبر رفح نتيجة للجلسة الافتتاحية مع وزير المخابرات المصرية
- رئيس الوزراء الفلسطيني: قرار الجنائية الدولية “يوم مشهود للعدالة”
- القدس: رئيس بلدية الاحتلال يهدد بمنع رافضي التطعيم من دخول المساجد
- الاحتلال يبعد رئيس لجنة المقابر الإسلامية بالقدس 15 يوما عن البلدة القديمة
- الاحتلال يمنع أصحاب المتاجر بالقدس القديمة من افتتاحها رغم رفع الإغلاق
- وفد من لجنة الانتخابات المركزية يصل غزة اليوم
-
-
أخبار إسرائيلية
- نتنياهو يمثل أمام محكمة إسرائيلية في ثلاثة تهم بالفساد
- غانتس يهدد اللبنانيين بدفع "ثمن باهظ"
- رحيل أرملة موشيه ديان بعدما تبرأت من الصهيونية وحذّرت من مستقبل أسود ينتظر…
- توصيات للحكومة الإسرائيلية بالعمل على 4 مستويات لمنع تحقيق الجنائية
-
اخبار دولية
- المتحدث باسم «الجنائية الدولية»: عمل مكتب المدعي العام مؤسساتي قضائيبحت يعتمد على الأدلة المتاحة
-
-
-
اخبار عربية
- وزراء الخارجية العرب يطوون صفحة «صفقة القرن»
- وزيرا خارجية فلسطين والجزائر يبحثان التطورات السياسية
- مصر تعيد ترشيح أحمد أبو الغيط.. رجل التوقيت الصعب
- مصر تعيد فتح معبر رفح
-
« الصحف العربية/المواقع الإخبارية /الوكالات الإخبارية /
الصحف العربية
القدس العربي
- البحرية الإسرائيلية تستهدف قوارب صيادين بغزة
- المخاوف من الطفرة البريطانية لكورونا لا تزال قائمة وإغلاق إحدى بلدات الضفة بسبب…
- المتحدث باسم «الجنائية الدولية»: عمل مكتب المدعي العام مؤسساتي قضائي بحت يعتمد على…
- رحيل أرملة موشيه ديان بعدما تبرأت من الصهيونية وحذّرت من مستقبل أسود ينتظر…
- أربعة مقدسيين من أبناء حي الثوري يدخلون عامهم العشرين في سجون الاحتلال
- “رسالة سرية” من إسرائيل للضغط على محكمة الجنايات الدولية
- استشراء العنف في أراضي 48.. محمد بركة: إذا كانت هناك حاجة لـ انتفاضة…
- رئيس الوزراء الفلسطيني: قرار الجنائية الدولية “يوم مشهود للعدالة”
-
-
الشرق الأوسط
- وزراء الخارجية العرب يطوون صفحة «صفقة القرن»
- الفلسطينيون لفتح صفحة جديدة مع المحيط العربي
-
الشروق المصرية
- وزيرا خارجية فلسطين والجزائر يبحثان التطورات السياسية
-
الأهرام المصرية
- الخارجية الفلسطينية تجدد استعداد فلسطين للانخراط في مفاوضات سلام جادة عبر مؤتمر دولي
- مصر تعيد ترشيح أحمد أبو الغيط.. رجل التوقيت الصعب
-
-
الأخبار اللبنانية
- حوار القاهرة اليوم: لا آمال كبيرة
-
الغد الأردنية
- الحوار الوطني الفلسطيني ينطلق في القاهرة بمشاركة 14 فصيلا
- نتنياهو يمثل أمام محكمة إسرائيلية في ثلاثة تهم بالفساد
- عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى
-
-
-
الشرق القطرية
- فلسطين: ملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين
- فورين بوليسي: هناك أمل في سلام فلسطيني إسرائيلي
- بتكلفة 24 مليون دولار.. العمادي يوقع اتفاقية تنفيذ مستشفى حمد بن جاسم في رفح
-
الصحف المحلية
جريدة فلسطين
- الاحتلال يصيب فتى بالرصاص خلال مواجهات في الدهيشة
- انتهاء اجتماعات اليوم الأول من الحوار الوطني في القاهرة
- بالصور وضع حجر الأساس لمستشفى حمد