النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2759) الأربعاء10/2/2021
أخبار فلسطينية
- فتح وحماس تتفقان على “آليات” إجراء الانتخابات الفلسطينية
- حركة «الجهاد الإسلامي» تقرر عدم المشاركة بالانتخابات الفلسطينية
- هنية يهاتف عباس ويؤكد على الإرادة الثابتة لإنهاء الانقسام بين الفلسطينيين
- أمين سر حركة فتح: اليوم رسمنا خارطة طريق لنا
- الاحتلال ينفذ مزيدا من الاعتقالات تطول قياديا في حماس في الضفة… ويهاجم صيادي…
- الفصائل الفلسطينية تتفق على آليات إجراء الانتخابات في محادثات القاهرة- (البيان الختامي)
· الشعبية تؤكد على أهمية استكمال جلسات الحوار
أخبار إسرائيلية
- الأحزاب العربية تفشل بتوحيد صفوفها وتخوض معركة انتخابات الكنيست بقوائم…
- أشكنازي يرحب في تل أبيب برئيس مكتب الاتصال المغربي
- تطعيم 3.6 مليون شخص بالبلاد بينهم 2.2 مليونا بالجرعة الثانية
- تقديرات الجيش الإسرائيلي: حزب الله سيبادر لجولة تصعيد "محدودة"
- تدريب إسرائيلي يحاكي قتالا عند الحدود مع لبنان
- الاحتلال يطرد الفلسطينيين من "مناطق عسكرية" ويسمح للمستوطنين بالبناء فيها
- نتنياهو: الجولان ستبقى "إلى الأبد" جزءا من (إسرائيل)
اخبار دولية
- أونروا» تنهي عقود عشرات الموظفين الفلسطينيين في سوريا
- الصحة العالمية تحذر من مرض "كوفيد طويل الأمد"
- الأمم المتحدة تدعو لإدراج لاجئي فلسطين في الحملة العالمية للتطعيم ضد فيروس كورونا
- المفوض العام للأونروا يدعو لإدراج لاجئي فلسطين في الدعوة العالمية لمطعوم
· ألمانيا تساند إسرائيل في وجه الجنائية الدولية
اخبار عربية
· السيسي يوجه باتخاذ إجراءات مصرية لفتح معبر رفح ودعم أهالي غزة
« الصحف العربية/المواقع الإخبارية /الوكالات الإخبارية /
الصحف العربية
القدس العربي
- هنية يؤكد لعباس الاستمرار بالحوار لإنجاح إجراء الانتخابات.. والجهاد تقرر المقاطعة
- الرجوب: “إزالة ترسبات الانقسام” من مهام الحكومة المقبلة
- مؤشر كورونا يعود للارتفاع شمال الضفة وقرارات جديدة بـ «الإغلاق الذكي» لعدة مناطق…
- الاحتلال ينفذ مزيدا من الاعتقالات تطول قياديا في حماس في الضفة… ويهاجم صيادي…
- الفصائل الفلسطينية تتفق على آليات إجراء الانتخابات في محادثات القاهرة- (البيان الختامي)
- الأمم المتحدة تدعو لإدراج لاجئي فلسطين في الحملة العالمية للتطعيم ضد فيروس كورونا
- بعد إغلاق طويل.. السلطات المصرية تعيد فتح معبر رفح وتسمح لسكان غزة بالسفر
- فلسطين: لجنة الانتخابات المركزية تبدأ مهمة عمل جديدة في غزة
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الشرق الأوسط
- تفاؤل فلسطيني بمفاوضات جديدة مع إسرائيل
- الفصائل الفلسطينية تنهي حوارها باتفاق على آليات الانتخابات
- أشكنازي يرحب في تل أبيب برئيس مكتب الاتصال المغربي
- شاب عربي يسرق 20 ألف رصاصة من الجيش الإسرائيلي
- «أونروا» تنهي عقود عشرات الموظفين الفلسطينيين في سوريا
الشروق المصرية
- تقديرات الاستخبارات الإسرائيلية: حزب الله يسعى للانتقام ويتجنب حربا واسعة النطاق
- حركة «الجهاد الإسلامي» تقرر عدم المشاركة بالانتخابات الفلسطينية
- هنية يهاتف عباس ويؤكد على الإرادة الثابتة لإنهاء الانقسام بين الفلسطينيين
- أمين سر حركة فتح: اليوم رسمنا خارطة طريق لنا
الأهرام المصرية
الأخبار اللبنانية
الغد الأردنية
- فتح وحماس تتفقان على “آليات” إجراء الانتخابات الفلسطينية
- مجلس الشيوخ يبدأ محاكمة ترامب لكن الإدانة قد تكون بعيدة…
- مكتب رئيس حكومة الاحتلال: مرتفعات الجولان ستبقى إسرائيلية
- السلطات المصرية تفتح معبر رفح مع قطاع غزة “لأجل غير…
- الأحزاب العربية تفشل بتوحيد صفوفها وتخوض معركة انتخابات الكنيست بقوائم…
الشرق القطرية
- ميدل إيست آي: عائلات فلسطينية في العراء فريسة لليأس
- فلسطين: ملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين
- فورين بوليسي: هناك أمل في سلام فلسطيني إسرائيلي
- بتكلفة 24 مليون دولار.. العمادي يوقع اتفاقية تنفيذ مستشفى حمد بن جاسم في رفح
الصحف المحلية
جريدة فلسطين
· الصحة العالمية تحذر من مرض "كوفيد طويل الأمد"
· هنية يهاتف عباس ويؤكد على الإرادة الثابتة لإنهاء الانقسام
· القيادي الحية يغرد حول مخرجات حوارات القاهرة
· الفصائل بالقاهرة تصدر بيانًا مشتركًا في ختام الحوار الوطني
· نتنياهو: الجولان ستبقى "إلى الأبد" جزءا من (إسرائيل)
· رام الله: تسجيل 7 وفيات و874 إصابة جديدة بـ"كورونا"
· خاص محامون من أجل العدالة.. اعتقالات واستدعاءات أمن السلطة لم تتوقف
القدس
- اعتقالات خلال تظاهرة للحريديم بالقدس
· ألمانيا تساند إسرائيل في وجه الجنائية الدولية
· الشعبية تؤكد على أهمية استكمال جلسات الحوار
· الاحتلال يعتقل 27 مواطنًا
· مصر تواصل فتح معبر رفح لليوم الثاني على التوالي
· غزة: توغل إسرائيلي محدود لليوم الثاني على التوالي
الحياة الجديدة
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· الفصائل الوطنية تعلن ختام حوار القاهرة والالتزام بالجدول الزمني للانتخابات
· مستوطنون يحاولون إدخال "خرائط الهيكل" عقب اقتحامهم الأقصى
· القدس: رئيس بلدية الاحتلال يهدد بمنع رافضي التطعيم من دخول المساجد
· الاحتلال يبعد رئيس لجنة المقابر الإسلامية بالقدس 15 يوما عن البلدة القديمة
· اليوم الذكرى الـ39 لإعادة تأسيس حزب الشعب الفلسطيني
· رئيس الوزراء يرحب بنجاح الحوار الوطني في القاهرة ويصفه بالإنجاز الكبير
· إغلاق دائرة السير في قلقيلية ليومين بسبب "كورونا"
· الرئيس يتلقى اتصالا هاتفيا من هنية
· الشيخ يثمن موقف الاتحاد الأوروبي بدعوة إسرائيل لوقف كل أشكال التوسع الاستيطاني
· السيسي يوجه باتخاذ إجراءات مصرية لفتح معبر رفح ودعم أهالي غزة
· المفوض العام للأونروا يدعو لإدراج لاجئي فلسطين في الدعوة العالمية لمطعوم
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صحيفة الأيام
· نجاح حوار القاهرة: الفصائل تؤكد التزامها بالجدول الزمني للانتخابات والتعهد...
· »الرجوب: مركزية "فتح" ستشكل لجنة للبدء في عمل جبهة نضال وقوائم للانتخابات
· »بلينكن يبقي الباب مفتوحاً أمام عاصمة للدولة الفلسطينية في القدس الشرقية
· »"الجهاد الإسلامي" تقرر عدم المشاركة في الانتخابات
· »مواجهات وإصابات خلال اقتحام الدهيشة وتقوع مستوطنون يقطعون أشجار زيتون...
· »"المركزية" الإسرائيلية ترجئ قرارها حول قرارات إخلاء 4 منازل في الشيخ جراح
· »"كورونا" في فلسطين: 9 وفيات ورصد 1022 إصابة جديدة
· »رام الله: اعتصام حاشد أمام مقر "التشريعي" للمطالبة بإلغاء القرارات الخاصة...
وكالة الرأي
· مغادرة 385 مسافراً ووصول 178 عائداً عبر معبر رفح أمس
· توغل لجرافات الاحتلال شرق خان يونس
· هنية يهاتف عباس ويؤكد على الإرادة الثابتة لإنهاء الانقسام
· محدث الاحتلال يعتقل 27 مواطنًا من الضفة
· الصحة العالمية تحذر من مرض "كوفيد طويل الأمد"
· الشعبية تؤكد على أهمية استكمال جلسات الحوار الشهر المقبل
· الفصائل الفلسطينية في القاهرة تتفق على آليات إجراء الانتخابات
· فيديو الصحة بغزة واللجنة القطرية تفتتحان مركزاً لمرضى الكلى في الشمال
· وزارة الاتصالات: نعمل وفق رؤية شمولية محورها مصلحة المواطن
وكالة صفا
· الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة بالضفة والقدس تطال 27 مواطنا
· مشروع لبناء 900 وحدة استيطانية في القدس
· محدث هنية يُهاتف عباس ويؤكدان إجراء الانتخابات بتواريخها
· مسئول استيطاني يحرض لقتل رئيس بلدية الخليل
· "الجهاد" ترفض المشاركة في انتخابات "مسقوفة باتفاق أوسلو"
· مصرع مستوطنة دهساً بسيارة فلسطينية قرب نابلس
وكالة سما
· تهديد إسرائيلي بفرض قيود خلال شهر رمضان على الفلسطينيين
· ما علاقة محمد دحلان ؟
· تقدير إسرائيلي:حماس ستفوز في الإنتخابات الفلسطينية القادمة
· الرجوب: لولا دعم الرئيس لحوارات القاهرة لما وصلنا لهذه النتائج
· العاروري: سننهي الانقسام وسنبني رؤية مشتركة لمواجهة الإحتلال الاسرائيلي
· تفاصيل الاتصال الهاتفي بين الرئيس عباس واسماعيل هنية.
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وكالة فلسطين اليوم
الاحتلال يستهدف المزارعين والصيادين بالرصاص ويعتقل مواطنا في غزة
· كحيل يوضح عمل لجنة الانتخابات في غزة ويرد بشأن المشاركة في تشكيل المجلس الوطني
· اعتقالات واسعة في الضفة المحتلة
· داخلية غزة تنشر كشف التنسيقات المصرية يوم الخميس
· الجهاد الاسلامي تقرر عدم المشاركة في انتخابات مسقوفة باتفاقيات أوسلو الذي أهدر حقوق الشعب الفلسطيني
· بتوجيهات من الرئيس السيسي: مصر تعلن عن اجراءات جديدة لتشغيل معبر رفح البري
عرب 48