وكالة الرأي الفلسطينية النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2759) الأربعاء10/2/2021 وكالة الرأي الفلسطينية لجنة الانتخابات تبدأ عملية تسجيل الناخبين ميدانيًا وكالة الرأي الفلسطينية "الجهاد" تقرر عدم المشاركة بانتخابات المجلس التشريعي وكالة الرأي الفلسطينية الصحة العالمية تحذر من مرض "كوفيد طويل الأمد" وكالة الرأي الفلسطينية معمرة فرنسية عمرها 117 عاماً تتعافى من كوفيد-19 وكالة الرأي الفلسطينية مغادرة 385 مسافراً ووصول 178 عائداً عبر معبر رفح أمس وكالة الرأي الفلسطينية توغل لجرافات الاحتلال شرق خان يونس وكالة الرأي الفلسطينية الشعبية تؤكد على أهمية استكمال جلسات الحوار الشهر المقبل وكالة الرأي الفلسطينية هنية يهاتف عباس ويؤكد على الإرادة الثابتة لإنهاء الانقسام وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يعتقل 27 مواطنًا من الضفة
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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2759) الأربعاء10/2/2021

10 شباط / فبراير 2021 09:27

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شعار الرأي

النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2759) الأربعاء10/2/2021

أخبار فلسطينية

·          الشعبية تؤكد على أهمية استكمال جلسات الحوار
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أخبار إسرائيلية  

اخبار دولية

·         ألمانيا تساند إسرائيل في وجه الجنائية الدولية
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اخبار عربية

·         السيسي يوجه باتخاذ إجراءات مصرية لفتح معبر رفح ودعم أهالي غزة

 

 

 

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الصحف المحلية

جريدة  فلسطين

·         الصحة العالمية تحذر من مرض "كوفيد طويل الأمد"
·         هنية يهاتف عباس ويؤكد على الإرادة الثابتة لإنهاء الانقسام
·         القيادي الحية يغرد حول مخرجات حوارات القاهرة
·         الفصائل بالقاهرة تصدر بيانًا مشتركًا في ختام الحوار الوطني
·         نتنياهو: الجولان ستبقى "إلى الأبد" جزءا من (إسرائيل)
·         رام الله: تسجيل 7 وفيات و874 إصابة جديدة بـ"كورونا"
·         خاص محامون من أجل العدالة.. اعتقالات واستدعاءات أمن السلطة لم تتوقف

القدس

  • اعتقالات خلال تظاهرة للحريديم بالقدس
·         ألمانيا تساند إسرائيل في وجه الجنائية الدولية
·         الشعبية تؤكد على أهمية استكمال جلسات الحوار
·         الاحتلال يعتقل 27 مواطنًا
·         مصر تواصل فتح معبر رفح لليوم الثاني على التوالي
·         غزة: توغل إسرائيلي محدود لليوم الثاني على التوالي

الحياة الجديدة

·          
·         الفصائل الوطنية تعلن ختام حوار القاهرة والالتزام بالجدول الزمني للانتخابات
·         مستوطنون يحاولون إدخال "خرائط الهيكل" عقب اقتحامهم الأقصى
·         القدس: رئيس بلدية الاحتلال يهدد بمنع رافضي التطعيم من دخول المساجد
·         الاحتلال يبعد رئيس لجنة المقابر الإسلامية بالقدس 15 يوما عن البلدة القديمة
·         اليوم الذكرى الـ39 لإعادة تأسيس حزب الشعب الفلسطيني
·         رئيس الوزراء يرحب بنجاح الحوار الوطني في القاهرة ويصفه بالإنجاز الكبير
·         إغلاق دائرة السير في قلقيلية ليومين بسبب "كورونا"
·         الرئيس يتلقى اتصالا هاتفيا من هنية
·         الشيخ يثمن موقف الاتحاد الأوروبي بدعوة إسرائيل لوقف كل أشكال التوسع الاستيطاني
·         السيسي يوجه باتخاذ إجراءات مصرية لفتح معبر رفح ودعم أهالي غزة
·         المفوض العام للأونروا يدعو لإدراج لاجئي فلسطين في الدعوة العالمية لمطعوم
·          

صحيفة الأيام

·         نجاح حوار القاهرة: الفصائل تؤكد التزامها بالجدول الزمني للانتخابات والتعهد...
·         »الرجوب: مركزية "فتح" ستشكل لجنة للبدء في عمل جبهة نضال وقوائم للانتخابات
·         »بلينكن يبقي الباب مفتوحاً أمام عاصمة للدولة الفلسطينية في القدس الشرقية
·         »"الجهاد الإسلامي" تقرر عدم المشاركة في الانتخابات
·         »مواجهات وإصابات خلال اقتحام الدهيشة وتقوع مستوطنون يقطعون أشجار زيتون...
·         »"المركزية" الإسرائيلية ترجئ قرارها حول قرارات إخلاء 4 منازل في الشيخ جراح
·         »"كورونا" في فلسطين: 9 وفيات ورصد 1022 إصابة جديدة
·         »رام الله: اعتصام حاشد أمام مقر "التشريعي" للمطالبة بإلغاء القرارات الخاصة...

وكالة الرأي

 

·         مغادرة 385 مسافراً ووصول 178 عائداً عبر معبر رفح أمس
·         توغل لجرافات الاحتلال شرق خان يونس
·         هنية يهاتف عباس ويؤكد على الإرادة الثابتة لإنهاء الانقسام
·         محدث الاحتلال يعتقل 27 مواطنًا من الضفة
·         الصحة العالمية تحذر من مرض "كوفيد طويل الأمد"
·         الشعبية تؤكد على أهمية استكمال جلسات الحوار الشهر المقبل
·         الفصائل الفلسطينية في القاهرة تتفق على آليات إجراء الانتخابات
·         فيديو الصحة بغزة واللجنة القطرية تفتتحان مركزاً لمرضى الكلى في الشمال
·         وزارة الاتصالات: نعمل وفق رؤية شمولية محورها مصلحة المواطن


 

وكالة صفا

·         الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة بالضفة والقدس تطال 27 مواطنا
·         مشروع لبناء 900 وحدة استيطانية في القدس
·         محدث هنية يُهاتف عباس ويؤكدان إجراء الانتخابات بتواريخها
·         مسئول استيطاني يحرض لقتل رئيس بلدية الخليل
·         "الجهاد" ترفض المشاركة في انتخابات "مسقوفة باتفاق أوسلو"
·         مصرع مستوطنة دهساً بسيارة فلسطينية قرب نابلس

وكالة سما

·         تهديد إسرائيلي بفرض قيود خلال شهر رمضان على الفلسطينيين
·         ما علاقة محمد دحلان ؟
·         تقدير إسرائيلي:حماس ستفوز في الإنتخابات الفلسطينية القادمة
·         الرجوب: لولا دعم الرئيس لحوارات القاهرة لما وصلنا لهذه النتائج
·         العاروري: سننهي الانقسام وسنبني رؤية مشتركة لمواجهة الإحتلال الاسرائيلي
·         تفاصيل الاتصال الهاتفي بين الرئيس عباس واسماعيل هنية.
·          

 

وكالة فلسطين اليوم

الاحتلال يستهدف المزارعين والصيادين بالرصاص ويعتقل مواطنا في غزة

·         كحيل يوضح عمل لجنة الانتخابات في غزة ويرد بشأن المشاركة في تشكيل المجلس الوطني
·         اعتقالات واسعة في الضفة المحتلة
·         داخلية غزة تنشر كشف التنسيقات المصرية يوم الخميس
·         الجهاد الاسلامي تقرر عدم المشاركة في انتخابات مسقوفة باتفاقيات أوسلو الذي أهدر حقوق الشعب الفلسطيني
·         بتوجيهات من الرئيس السيسي: مصر تعلن عن اجراءات جديدة لتشغيل معبر رفح البري

عرب  48

·         تطعيم 3.6 مليون شخص بالبلاد بينهم 2.2 مليونا بالجرعة الثانية
·         تقديرات الجيش الإسرائيلي: حزب الله سيبادر لجولة تصعيد "محدودة"
·         تدريب إسرائيلي يحاكي قتالا عند الحدود مع لبنان
·         الاحتلال يطرد الفلسطينيين من "مناطق عسكرية" ويسمح للمستوطنين بالبناء فيها
·         التشغيل الإسرائيلية: أكثر من 180 ألف طالب عمل بالإغلاق الثالث
·         منعا لإخلاء عائلات مقدسية: ضغوط بريطانية على إسرائيل
·         الفصائل الفلسطينية تتفق على آليات إجراء الانتخابات
·         الضفة: مواصلة الاحتجاجات على قرارات رئاسية تمس باستقلالية القضاء
·          

 وكالة وفا

·         الصحة العالمية تحذر من مرض "كوفيد طويل الأمد"
·         الرئيس يتلقى اتصالا هاتفيا من هنية
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حدث في مثل هذا اليوم

10 شباط (فبراير)
·         2002م كتائب الشهيد عز الدين القسّام الجناح العسكري لحركة حماس تطلق لأول مرّة صاروخ "قسّام 2" باتجاه مستوطنة صهيونيّة في منطقة النقب.
·         2002م المجلس الثوري لحركة فتح يحلّ "كتائب شهداء الأقصى" و"كتائب العودة " ويعتبرهما خارجتين عن القانون الأمر الذي رفضتهما الكتائب.
·         1994م حركة "الجهاد الإسلامي" تتبنى اختطاف الجندي الإسرائيلي إيلان سدري وقتله وسلب سلاحه.
·         1982م إعادة تأسيس الحزب الشيوعي الفلسطيني "بحزب الشعب الفلسطيني" وتأسيس حزب العمال الاشتراكي على يد مجموعة من العمال اليهود في تشرين الثاني 1919م.
·         1948م ارتكبت مجموعة من الإرهابيين الصهاينة مجزرة بشعة عندما أوقفت عدداً من المواطنين العرب العائدين من قرية الطيرة قضاء طولكرم وأطلقت عليهم النار فقتلت منهم 7 وأصابت 5 آخرين بجراح.
·         1934م أول سفينة مهاجرين يهود تكسر القيود البريطانية المفروضة على هجرة اليهود إلى فلسطين.
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