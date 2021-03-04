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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2775) الخميس4/3/2021

04 آذار / مارس 2021 10:32

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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2775)  الخميس4/3/2021

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  • وزراء الخارجية العرب يجددون التأكيد على مركزية القضية الفلسطينية والهوية العربية للقدس الشرقية المحتلة
  • الوزاري العربي يؤكد على دعم الحقوق العربية وتنمية العلاقات الثنائية إقليمياً ودولياً

 

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  • "الخارجية الفلسطينية " تعرب عن رفضها لكافة أشكال وأساليب الاستيطان
  • الوزاري العربي يؤكد على دعم الحقوق العربية وتنمية العلاقات الثنائية إقليمياً ودولياً
  • فلسطين ترحب بإعلان المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية بدء التحقيق في الجرائم الإسرائيلية
  • وزراء الخارجية العرب يجددون التأكيد على مركزية القضية الفلسطينية والهوية العربية للقدس الشرقية المحتلة

الصحف المحلية

جريدة  فلسطين

القدس

  • فلسطينيان يستوليان على سلاح جندي بعد مهاجمته بالجليل
  • اعتقال 12 إسرائيليًا اعتدوا على السائق حامد
  • الاحتلال يعتقل 14 فلسطينيًا من القدس والضفة
  • انخفاض الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي في فلسطين

صحيفة الأيام

وكالة الرأي

 

·         محامي الشيخ صلاح: الاحتلال يحاكم موكلي على شعار "الأقصى في خطر"

·         اعتقالات ومواجهات في العيسوية وإصابة جنديين "إسرائيليين"

·         قرار هام من تعليم غزة بشأن منهج طلبة "التوجيهي"

·         مختص: قرار المحكمة الجنائية "مهم للغاية" ويترتب استثماره في خدمة قضية الأسرى

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وكالة وفا

 

حدث في مثل هذا اليوم

4 آذار (مارس)

  • 2002م مقتل 7 جنود إسرائيليين و3 مستوطنين على يد قناص فلسطيني في عملية نوعية عند حاجز عسكري إسرائيلي قرب مستوطنة عوفرة المقامة على أراضي رام الله.
  • 1996م قام المجاهد رامز عبيد من الجهاد الإسلامي بعملية عسكرية في ديزنغوف فقتل 22مإسرائيلياً وأصاب أكثر من 140 آخرين والشهيد من مخيم خان يونس.
  • 1994م استشهاد فلسطينيين وإصابة آخرين في الأراضي المحتلة وطعن مستوطنين في غزة.
  • 1993م محاكمة العراقي خالد جاسم بتهمة محاولة اغتيال رئيسة وزراء إسرائيل غولدا مائير (1898 - 1978) عام 1973.
  • 1955م مجزرة بشعة ارتكبتها العصابات الصهيونية بحق قبيلة العزازمة بما فيها النساء والأطفال والشيوخ لمجزرة نفذتها قوات الاحتلال الصهيوني.
  • 1193م وفاة القائد والبطل الإسلامي صلاح الدين الأبوبي فاتح بيت المقدس والذي وحد الأمة الإسلامية في مصر والشام والحجاز وقد توفي عن عمر يناهز 57 سنة رحمه الله ولديه من البنين 17 ولداً وبنت.
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