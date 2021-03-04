النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2775)  الخميس4/3/2021

11:03"الجوازات" تُصدر أكثر من 5 آلاف معاملة خلال فبراير الماضي

11:06حالة وفاة و 156 إصابة جديدة بـ"كورونا" في غزة

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ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟