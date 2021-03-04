النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2775) الخميس4/3/2021
أخبار فلسطينية
- اكتشاف إصابات بالطفرات الجديدة من كورونا ومحافظة قلقيلة تصل لمرحلة «الخطر الشديد»
- “التشريعي” بغزة: “اتفاقية الغاز” مع مصر غير قانونية
- نادي الأسير يحمل الاحتلال المسؤولية عن حياة شاب اعتقل بعد إصابته بكورونا
- أبو مرزوق يعلّق على وجود طرف عربي في اتفاقية "غاز غزة"
أخبار إسرائيلية
- إسرائيل تهدد السلطة الفلسطينية: تعاونكم مع الجنائية الدولية سيضركم
- نتنياهو يسعى لزيارة الإمارات والبحرين قبل انتخابات الكنيست
- الصحة الإسرائيلية: الغالبية العظمى من المتوفين بكورونا لم يتلقوا تطعيما
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اخبار دولية
- »مبعوث أممي يؤكد حق المقدسيين بالمشاركة في الانتخابات
- الجنائية الدولية تعلن فتح تحقيق رسمي بجرائم حرب إسرائيلية·
- خبيران أمميان يدينان عمليات الهدم الإسرائيلية في الأغوار
اخبار عربية
- وزراء الخارجية العرب يجددون التأكيد على مركزية القضية الفلسطينية والهوية العربية للقدس الشرقية المحتلة
- الوزاري العربي يؤكد على دعم الحقوق العربية وتنمية العلاقات الثنائية إقليمياً ودولياً
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الصحف العربية
القدس العربي
- السجال يحتدم مجددا في إسرائيل حول سؤال: من هو اليهودي؟
- اكتشاف إصابات بالطفرات الجديدة من كورونا ومحافظة قلقيلة تصل لمرحلة «الخطر الشديد»… والصحة…
- الاحتلال يطلق قياديا من الجهاد بعد اعتقاله بوحشية والمواطنون يتصدون بمواجهات شعبية واشتباك…
- خبيران أمميان يدينان عمليات الهدم الإسرائيلية في الأغوار
- “التشريعي” بغزة: “اتفاقية الغاز” مع مصر غير قانونية
- نادي الأسير يحمل الاحتلال المسؤولية عن حياة شاب اعتقل بعد إصابته بكورونا
- القيادي الفتحاوي ناصر القدوة يشكل تجمعا جديدا يخوض الانتخابات بقائمة منفصلة تضم أنصار…
- وزراء خارجية مصر والأردن وفلسطين يتطلعون لانخراط الأطراف الدولية بفاعلية في عملية السلام
الشرق الأوسط
- «الجنائية الدولية» لتحقيق في الأراضي الفلسطينية
- «فتح» أمام اختبار قوة انتخابية بمواجهة بارزين في الحركة
الشروق المصرية
- إسرائيل تحمل إيران المسؤولية عن تسرب نفطي قبالة سواحلها
- وزير الخارجية الفلسطيني: شكري أعطانا شعورا بالراحة.. ووفر كل إمكانيات النجاح
الأهرام المصرية
الأخبار اللبنانية
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- حظوظ نتنياهو الانتخابيّة تتراجع
- التوزيع رهن المحسوبيّات: رام الله «تبعزق» لقاحات «كورونا»
- التفكير من داخل صندوق الغزاة: بايدن يريد تأبيد الاحتلال
الغد الأردنية
- المنح العربية لميزانية فلسطين تتراجع 85 بالمئة خلال 2020
- الاحتلال يمنع أعمال ترميم بالمسجد الأقصى للمرة الثانية بأقل من…
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الشرق القطرية
- "الخارجية الفلسطينية " تعرب عن رفضها لكافة أشكال وأساليب الاستيطان
- الوزاري العربي يؤكد على دعم الحقوق العربية وتنمية العلاقات الثنائية إقليمياً ودولياً
- فلسطين ترحب بإعلان المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية بدء التحقيق في الجرائم الإسرائيلية
- وزراء الخارجية العرب يجددون التأكيد على مركزية القضية الفلسطينية والهوية العربية للقدس الشرقية المحتلة
الصحف المحلية
جريدة فلسطين
- تقرير غضب نقابي وشعبي إزاء انتقائية توزيع لقاحات كورونا بمحافظات الضفة
- تقرير "الجنائية الدولية" تعلن فتح تحقيق بجرائم الاحتلال في الأراضي الفلسطينية
- طالع أحدث إحصائيات وفيات وإصابات "كورونا" حول العالم
- تقرير لماذا صرفت السلطة رواتب كاملة لنصف موظفيها بغزة؟
- هيئات حقوقية تعلن قرارها الجديد حول الانتخابات العامة
- أبو مرزوق يعلّق على وجود طرف عربي في اتفاقية "غاز غزة"
- دعوات إسرائيلية لإلغاء اتفاق نقل النفط الإماراتي
القدس
- فلسطينيان يستوليان على سلاح جندي بعد مهاجمته بالجليل
- اعتقال 12 إسرائيليًا اعتدوا على السائق حامد
- الاحتلال يعتقل 14 فلسطينيًا من القدس والضفة
- انخفاض الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي في فلسطين
صحيفة الأيام
- "الجنائية الدولية": فتح تحقيق رسمي في جرائم حرب في فلسطين
- »تأخير إغلاق رام الله والبيرة اليوم حتى العاشرة وتمديد دوام البنوك
- »"كورونا": 15 وفاة و2017 إصابة.. والموجة الحالية هي الأخطر
- »مفوض الأونروا يتوقع عجزاً في التمويل يزيد على مئتي مليون دولار العام...
- »مبعوث أممي يؤكد حق المقدسيين بالمشاركة في الانتخابات
- »اتفاق فلسطيني مصري أردني على استمرار التنسيق والتشاور لتحقيق المصالح...
- »إصابات خلال مواجهات عنيفة في مخيمي الفوار وجنين
- »النساء يشكّلن 49,41% من الناخبين وتلويح بقوائم نسوية كاملة أو مناصفة
وكالة الرأي
- التعليم تقرر إعادة النظر في الأجزاء المحذوفة من منهاج التوجيهي
- محدث إصابة ثلاثة شبان في الخليل واعتقالات في جنين ونابلس
- استمرار تأثير المنخفض الجوي وأجواء باردة
- شرطة المرور: وفاة فتى في حادث سير غرب غزة
- الإعلام الحكومي: لم يتم فرض أي رسوم على السجائر
- وزارة التنمية تُحدد الفئات المستفيدة من المنحة القطرية
- حماس: قرار الجنائية خطوة مهمة لمعاقبة الاحتلال
- الاحتلال يفرج عن أسيرة من مخيم جنين
- أسير من نابلس يخضع لعملية قلب مفتوح
وكالة صفا
- إسرائيل تهدد السلطة الفلسطينية: تعاونكم مع الجنائية الدولية سيضركم
- نتنياهو يسعى لزيارة الإمارات والبحرين قبل انتخابات الكنيست
- الصحة الإسرائيلية: الغالبية العظمى من المتوفين بكورونا لم يتلقوا تطعيما
وكالة سما
- مصادر : حماس تنتخب مجلس الشورى و النتائج تظهر تواجدًا ملحوظًا "للحرس القديم
- مفوض الاونروا : قد نتخذ تدابير أكثر صرامة إذا لم يتوفر تمويل إضافي للوكالة
- صحفي اسرائيلي يحرض على الرئيس عباس .. الفلسطينيون غيروا قواعد اللعبة
- الحوثيون : استهدفنا شركة أرامكو السعودية في جدة فجر اليوم بصاروخ مجنح
- الرجوب :مصر تقود الرقابة الدولية على الانتخابات ولا تراجع عنها وخلال ايام سيتم انهاء ملف الاعتقالات
- وكالة فلسطين اليوم
· محامي الشيخ صلاح: الاحتلال يحاكم موكلي على شعار "الأقصى في خطر"
· اعتقالات ومواجهات في العيسوية وإصابة جنديين "إسرائيليين"
· قرار هام من تعليم غزة بشأن منهج طلبة "التوجيهي"
· مختص: قرار المحكمة الجنائية "مهم للغاية" ويترتب استثماره في خدمة قضية الأسرى
عرب 48
· كورونا في القدس: حالتا وفاة و423 إصابة جديدة
· انطلاق حملة التطعيمات للعمال الفلسطينيين حاملي التصريحات الأحد
· الجنائية الدولية تعلن فتح تحقيق رسمي بجرائم حرب إسرائيلية
· قطران بشواطئ البلاد: الأمن الإسرائيلي فوجئ باتهام إيران بإرهاب بيئي
· إسرائيل تهدد السلطة الفلسطينية: تعاونكم مع الجنائية الدولية سيضركم
· نتنياهو يسعى لزيارة الإمارات والبحرين قبل انتخابات الكنيست
· الصحة الإسرائيلية: الغالبية العظمى من المتوفين بكورونا لم يتلقوا تطعيما
· سرقة عشرات البنادق من ميدان رماية في أشدود
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وكالة وفا
- الاحتلال يعتقل خمسة مواطنين من بلدة العيسوية
- كورونا عالميا: نحو 2 مليون و572 ألف وفاة و115 مليون و769 ألف ...
- اعتقالات وإصابات برصاص الاحتلال ومستوطنون يهاجمون المواطنين ...
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حدث في مثل هذا اليوم
4 آذار (مارس)
- 2002م مقتل 7 جنود إسرائيليين و3 مستوطنين على يد قناص فلسطيني في عملية نوعية عند حاجز عسكري إسرائيلي قرب مستوطنة عوفرة المقامة على أراضي رام الله.
- 1996م قام المجاهد رامز عبيد من الجهاد الإسلامي بعملية عسكرية في ديزنغوف فقتل 22مإسرائيلياً وأصاب أكثر من 140 آخرين والشهيد من مخيم خان يونس.
- 1994م استشهاد فلسطينيين وإصابة آخرين في الأراضي المحتلة وطعن مستوطنين في غزة.
- 1993م محاكمة العراقي خالد جاسم بتهمة محاولة اغتيال رئيسة وزراء إسرائيل غولدا مائير (1898 - 1978) عام 1973.
- 1955م مجزرة بشعة ارتكبتها العصابات الصهيونية بحق قبيلة العزازمة بما فيها النساء والأطفال والشيوخ لمجزرة نفذتها قوات الاحتلال الصهيوني.
- 1193م وفاة القائد والبطل الإسلامي صلاح الدين الأبوبي فاتح بيت المقدس والذي وحد الأمة الإسلامية في مصر والشام والحجاز وقد توفي عن عمر يناهز 57 سنة رحمه الله ولديه من البنين 17 ولداً وبنت.
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