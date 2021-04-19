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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2808)الاثنين19/4/2021

19 نيسان / أبريل 2021 09:17

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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2808)الاثنين19/4/2021

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19 نيسان (أبريل)

  • 2003 استشهد المصور الصحفي "نزيه عادل دروزة" (44) عاماً الذي يعمل في تلفزيون فلسطين ووكالة (الأسوشيتدبرس) الأميركية أثناء تصويره للاعتداءات الإسرائيلية ضد المدنيين في البلدة القديمة من مدينة نابلس.
  • 2002م الشهيد عبد الله حسن أبو عودة من مدينة خان يونس كان يستقل سيارة وعند مستعمرة غوش قطيف فجر نفسه مما أدى إلى استشهاده.
  • 1994م عودة ستة من كوادر منظمة التحرير الفلسطينية إلى قطاع غزة عبر معبر رفح.
  • 1992م إصابة ستة فلسطينيين بجراح برصاص جنود الاحتلال الإسرائيلي في مخيم قلنديا شمال مدينة القدس، خلال أعمال احتجاج شعبية.
  • 1978م افتتاح المجلس الوطني الفلسطيني في الجزائر وإعلان إلغاء اتفاق عمان.
  • 1948م العصابات الصهيونية تحتل مدينة طبريا، والجيش البريطاني يسهل ترحيل العرب عن مدينتهم.
  • 1936م بداية الإضراب الكبير في الثورة الكبرى 1936-1939
  • 1920م انعقد المجلس الأعلى للحلفاء الذي يعتبر امتدادا لمؤتمر لندن في شباط 1920 في مدينة سان ريمو الإيطالية في الفترة من 19-25/4/1920، للبحث في شروط الحفاء للصلح مع تركيا طبقاً لمعاهدة سيفر والمصادقة عليها بعد إعلان سورية استقلالها ومناداتها بالأمير فيصل ملكاً عليها في المؤتمر السوري العام بتاريخ 8/3/1920.
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