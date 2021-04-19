النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2808)الاثنين19/4/2021
أخبار فلسطينية
- الرئيس الفلسطيني: لا تغيير بشأن إجراء الانتخابات العامة الشهر المقبل
- غزة تسجل أعلى عدد وفيات وأكبر نسبة في المصابين منذ انتشار كورونا
- مشعل: المقاومة ستجبر العدو على الإفراج عن الأسرى
- لجنة الانتخابات: مستعدون لأي ترتيبات تضمن الاقتراع بالقدس
- د. صلاح: الوضع الوبائي في القطاع يزداد خطورة ويجب معاقبة المخالفين
- لجنة الانتحابات: 150 ألف ناخب مقدسي بإمكانهم التصويت دون عوائق إسرائيلية
- »إسرائيل تتجاهل طلب إرسال بعثة أوروبية لمراقبة الانتخابات الفلسطينية
- »"كورونا": 34 حالة وفاة بينها 23 في القطاع ورصد 988 إصابة جديدة
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أخبار إسرائيلية
- تقرير: إسرائيل تتوقع عودة أمريكا للاتفاق النووي الإيراني خلال أسابيع
- تل أبيب ترفض إطلاق أي أسير «على يديه دم»
- المستشار القضائي يدرس إمكانية «عزل» نتنياهو
- مشروع قانون إسرائيلي يختبر تفاهم نتنياهو مع «الإسلامية»
- انتهاء اجتماع "الكابينيت": أميركا تتنازل لإيران أكثر مما تريد
- لبيد: سنشكّل حكومة "وطنية وصهيونية"
- إسرائيل واليونان توقعان صفقة أمنية ضخمة
- هل يعلن مندلبليت عن تعذر نتنياهو القيام بمهامه؟
اخبار دولية
- عرض أوروبي بفتح القنصليات في القدس كمراكز اقتراع للانتخابات الفلسطينية دون ضمانات الترشح…
- مشرّعون في الكونغرس يدفعون نحو مناهج فلسطينية جديدة
اخبار عربية
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الصحف العربية
القدس العربي
- إصابة 4 فلسطينيين خلال موجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي بالقدس العربية
- الرئيس الفلسطيني: لا تغيير بشأن إجراءالانتخابات العامة الشهر المقبل
- غزة تسجل أعلى عدد وفيات وأكبر نسبة في المصابين منذ انتشار كورونا… والوضع…
- شهادة تقدير وإعجاب تاريخية بالمجاهد عز الدين القسام
- الاحتلال يواصل «الحرب الدينية» ضد الأقصى ويستدعي مدير المسجد… ومنظمة التحرير تحذر
- 4500 أسير فلسطيني يتذوقون عذابات السجان الإسرائيلي.. وآخرون تحتجز جثثهم بعد أن فاضت…
- الحملة الفلسطينية للمقاطعة الأكاديمية والثقافية لإسرائيل تدعو الأدباء والمثقفين العرب لمقاطعة جوائز “النظام”…
- عرض أوروبي بفتح القنصليات في القدس كمراكز اقتراع للانتخابات الفلسطينية دون ضمانات الترشح…
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الشرق الأوسط
- قطاع غزة يسجل أعلى حصيلة يومية للوفيات
- تل أبيب ترفض إطلاق أي أسير «على يديه دم»
- المستشار القضائي يدرس إمكانية «عزل» نتنياهو
- مشروع قانون إسرائيلي يختبر تفاهم نتنياهو مع «الإسلامية»
- مشرّعون في الكونغرس يدفعون نحو مناهج فلسطينية جديدة
- إسرائيل تتخلى عن الكمامات في الأماكن العامة
- جولة أوروبية للمالكي تبحث ملف الانتخابات الفلسطينية
الاهرام المصرية
- الرئيس الفلسطيني: لا تغيير بشأن إجراء الانتخابات العامة الشهر المقبل
- فلسطين: على المجتمع الدولي إلزام إسرائيل بعدم عرقلة الانتخابات بالقدس
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الأخبار اللبنانية
- مسؤول أردني: ابن سلمان ساعد الإسرائيليّين مقابل وعد بـ«الوصاية»
- تحرّكات مكثّفة لتسويق التأجيل: «فتح» نحو إلغاء الانتخابات رسمياً
- مفاوضات فيينا تُقلق تل أبيب: «الكابينت» يناقش سيناريوهات ما بعد الاتفاق النووي
الشروق المصرية
- انتهاكات الاحتلال الاسرائيلي بحق الفلسطنيين بالضفة الغربية والقدس
- الرئيس الفلسطيني: لا تغيير بشأن إجراءالانتخابات العامة الشهر المقبل
- تقرير: إسرائيل تتوقع عودة أمريكا للاتفاق النووي الإيراني خلال أسابيع
- قطاع غزة يسجل أعلى حصيلة يومية في وفيات كورونا
- فلسطين تتسلم شحنة مساعدات طبية سعودية
الغد الأردنية
- تعثر مفاوضات نتنياهو لتشكيل حكومة
- وقفات ومسيرات بيوم الأسير تحيي صمودهم وتضحيتهم في سبيل التحرر من نير الاحتلال
الشرق القطرية
- رمضان رزق لصغيرات بيت لاهيا في غزة
- إصابة شخصين في تجدد للقصف الإسرائيلي على غزة
- الأسير رشدي يروي قصة 35 عاماً وراء القضبان
الصحف المحلية
جريدة فلسطين
- هنية: الفقيد عثمان من أوائل من طرحوا فكرة أنفاق المقاومة
- مشعل: المقاومة ستجبر العدو على الإفراج عن الأسرى
- لجنة الانتخابات: مستعدون لأي ترتيبات تضمن الاقتراع بالقدس
- إضراب الأسرى الإداريين.. معركة لانتزاع الحقوق
- الاحتلال يستدعي مدير الأقصى عمر الكسواني للتحقيق
- محكمة الانتخابات ترد الطعون وتلزم "فتح" بدفع أتعاب المحاماة
- مشعل: يجب إجبار الاحتلال على الإفراج عن الأسرى
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القدس
- كاتس يتطلع لقيادة الليكود بدلًا من نتنياهو
- صور: إصابات واعتقالات خلال مواجهات في القدس ويافا
- لابيد يلتقي عودة والطيبي اليوم
- الاحتلال يبدأ مناورات بغلاف غزة اليوم
- 4 إصابات اختناقًا إثر حريق بغزة
- اعتقال القيادي في "حماس" عدنان الحصري
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صحيفة الأيام
- "التنفيذية" تدعو أطراف المجتمع الدولي لحثّ إسرائيل على عدم وضع العقبات...
- »لجنة الانتحابات: 150 ألف ناخب مقدسي بإمكانهم التصويت دون عوائق إسرائيلية
- »إسرائيل تتجاهل طلب إرسال بعثة أوروبية لمراقبة الانتخابات الفلسطينية
- »غضب في القدس إثر مقتل شابة برصاصة طائشة خلال شجار بين عائلتين
- »الاحتلال يخطر بوقف البناء في المقبرة الإسلامية
- »مشروع قانون للكنيست لـ"تسوية" وشرعنة البؤر الاستيطانية في الضفة
- »"كورونا": 34 حالة وفاة بينها 23 في القطاع ورصد 988 إصابة جديدة
- »مصادر إسرائيلية: تقدم بطيء في اتصالات تبادل الأسرى
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صحيفة الحياة الجديدة
- القدس: اعتقال شابين بعدالاعتداء عليهما بالضرب واقتحام منزل عضو إقليم "فتح"
- الهدمي: على المجتمع الدولي إلزام إسرائيل بعدم عرقلة الانتخابات بالقدس
- لجنة الانتخابات تستنكر اعتقال الاحتلال للمرشحين وتوضح موقفها من الانتخابات
- المؤتمر الوطني الشعبي للقدس يدعو إلى عدم عرقلة إجراء الانتخابات في العاصمة
وكالة صفا
- شارك في وضع اللبنات الأولى للقسام..بالصور هنية: صلاح عثمان من أوائل من تحدث عن فكرة الأنفاق
- بنسبة 43%..ارتفاع إصابات كورونا في غزة ليوم الأحد لـ 998
وكالة الرأي
- الاحتلال يخطر بوقف الترميم في المقبرة الإسلامية شرق يطا
- الاحتلال يتجاهل طلب إرسال بعثة أوروبية لمراقبة الانتخابات
- شركة كهرباء غزة تطلق حملة خصومات لكافة الاشتراكات
- مشعل: المقاومة ستجبر الاحتلال على الإفراج عن الأسرى
- "الانتخابات المركزية" ترد 18 طعناً حول القوائم والمرشحين
- لجنة الانتخابات تبدأ في تدريب نحو 200 مراقب لعملية الاقتراع
- الصحة: إجراء 398 عملية جراحية لمصابي كورونا منذ بداية 2021
- تقرير "سلك جلي ونشارة خشب ومفرقعات"..ألعاب خطرة بيد أطفال غزة
- "الأشغال" و"سلام" توقعان مذكرة إنشاء عمارات سكنية شمال القطاع
- الاحتلال يستدعي مدير المسجد الأقصى للتحقيق بشكل فوري
وكالة سما
- توصية إسرائيلية بتوسيط تركيا لإتمام صفقة تبادل الأسرى مع حماس
- تحرّكات مكثّفة لتسويق التأجيل: نحو إلغاء الانتخابات رسمياً..ما علاقة أسرى فتح ؟
- "تنفيذية المنظمة" تكشف تفاصيل اجتماعها برئاسة الرئيس بشأن الانتخابات الفلسطينية..
- الرئيس: مصممون على اجراء الانتخابات بموعدها في كل الأماكن الفلسطينية
- شاهد.. القدوة يوجه رسالة للفتحاويين: البرغوثي تعرض للخداع عقب اتفاقه مع حسين الشيخ!
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وكالة فلسطين اليوم
- غزة تُسجل 229 إصابة جديدة في الدورة الثانية يرفع العدد الكلي لإصابات اليوم لـ 998
- يوم الأسير ..أبطال أرضخوا الاحتلال وأرقام ثقيلة في زنازين تفتقد للإنسانية تُخجل العالم
- أسرى
- وقفة لمهجة القدس والجبهة الشعبية تؤكد أن قضية الأسرى معركة الكل الفلسطيني
- الاحتلال يعتقل شابين ويقتحم منزل عضو إقليم "فتح" في القدس
- د. صلاح: الوضع الوبائي في القطاع يزداد خطورة ويجب معاقبة المخالفين
عرب 48
- القدس المحتلّة: اعتقال شابّين بعد الاعتداء عليهما
- محكمة قضايا الانتخابات الفلسطينيّة تردّ جميع الطعون المقدّمة إليها
- سلطات الاحتلال تتجاهل طلب إرسال بعثة أوروبيّة لمراقبة الانتخابات
- انتهاء اجتماع "الكابينيت": أميركا تتنازل لإيران أكثر مما تريد
- لبيد: سنشكّل حكومة "وطنية وصهيونية"
- إسرائيل واليونان توقعان صفقة أمنية ضخمة
- هل يعلن مندلبليت عن تعذر نتنياهو القيام بمهامه؟
- مسؤولون أمنيون إسرائيليون: حماس ستقدم تنازلات في تبادل أسرى
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وكالة وفا
- الاحتلال يصعد انتهاكاته: اعتقالات وقمع المصلين في الأقصى واق ...
- بيان صادر عن اجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطين ...
- الرئيس بمستهل اجتماع التنفيذية: مصممون على اجراء الانتخابات ...
- محكمة قضايا الانتخابات ترد جميع الطعون المقدمة إليها
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حدث في مثل هذا اليوم
19 نيسان (أبريل)
- 2003 استشهد المصور الصحفي "نزيه عادل دروزة" (44) عاماً الذي يعمل في تلفزيون فلسطين ووكالة (الأسوشيتدبرس) الأميركية أثناء تصويره للاعتداءات الإسرائيلية ضد المدنيين في البلدة القديمة من مدينة نابلس.
- 2002م الشهيد عبد الله حسن أبو عودة من مدينة خان يونس كان يستقل سيارة وعند مستعمرة غوش قطيف فجر نفسه مما أدى إلى استشهاده.
- 1994م عودة ستة من كوادر منظمة التحرير الفلسطينية إلى قطاع غزة عبر معبر رفح.
- 1992م إصابة ستة فلسطينيين بجراح برصاص جنود الاحتلال الإسرائيلي في مخيم قلنديا شمال مدينة القدس، خلال أعمال احتجاج شعبية.
- 1978م افتتاح المجلس الوطني الفلسطيني في الجزائر وإعلان إلغاء اتفاق عمان.
- 1948م العصابات الصهيونية تحتل مدينة طبريا، والجيش البريطاني يسهل ترحيل العرب عن مدينتهم.
- 1936م بداية الإضراب الكبير في الثورة الكبرى 1936-1939
- 1920م انعقد المجلس الأعلى للحلفاء الذي يعتبر امتدادا لمؤتمر لندن في شباط 1920 في مدينة سان ريمو الإيطالية في الفترة من 19-25/4/1920، للبحث في شروط الحفاء للصلح مع تركيا طبقاً لمعاهدة سيفر والمصادقة عليها بعد إعلان سورية استقلالها ومناداتها بالأمير فيصل ملكاً عليها في المؤتمر السوري العام بتاريخ 8/3/1920.