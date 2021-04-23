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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2812) الجمعة 23/4/2021
أخبار فلسطينية
اشتية يطالب بريطانيا بالضغط على إسرائيل لإجراء الانتخابات الفلسطينية في القدس
الرئاسة الفلسطينية تستنكر بشدة «تحريض» المستوطنين الإسرائيليين على قتل العرب
فلسطين: 4 وفيات وإصابة جديدة بفيروس كورونا في صفوف جالياتنا حول العالم
حماس تحذر من “المجهول” في حال تأجيل الانتخابات
11 وفاة و1179 إصابة جديدة بفيروس كورونا في غزة
مباحثات روسية فلسطينية في 4 مايو.. والوحدة الوطنية محور البحث
هنية: ما يجري بالقدس تأكيد على هويتها وعروبتها
أخبار إسرائيلية
إسرائيل تصعّد غاراتها في سوريا لـ«منع تحولها قاعدة إيرانية»
رئيسة «العمل» الإسرائيلي تقترح حكومة مع العربوزارة الدفاع الإسرائيلية: نحقق في فشل عملية اعتراض الصاروخ
إصابات جراء اقتحام سيارة مطعما في إسرائيل
إطلاق صفارات الإنذار في محيط مفاعل ديمونا النووي الإسرائيلي
هآرتس: هكذا تنفي إسرائيل مسؤوليتها عن فلسطينيين حولتهم إلى معاقين
محكمة الاحتلال ترفص التماسات نتنياهو من تولي رئيس الحكومة
اخبار دولية
المجتمع الدولي يطالب إسرائيل بتسهيل الانتخابات الفلسطينية بالقدس
الجامعة العربية تدين جريمة التهجير القسري للفلسطينيين في القدس المحتلة
إصابات كورونا عالميا تناهز 143.9 مليون حالة
جنرال أمريكي: الضربة السورية داخل إسرائيل لا تبدو متعمدة وتبين عدم كفاءة
بريطانيا تدعو "إسرائيل" لعدم عرقلة الانتخابات في القدس
فرنسا تدعو الاحتلال لتسهيل إجراء الانتخابات في القدس
الهند: ندعم الانتخابات الفلسطينية ونحن على استعداد لتوفير ما يلزم لانجازها
مجلس الأمن يطرح ملف الانتخابات الفلسطينية على طاولته
واشنطن: الانتخابات الفلسطينية شأن داخلي
أخبار عربية
حكومتا البحرين وإسرائيل تتوصلان إلى اتفاق بشأن الاعتراف المتبادل بالتطعيم
الصحف العربية/المواقع الإخبارية /الوكالات الإخبارية /
الصحف العربية
القدس العربي
إسرائيل تُسلم جثمان طفل فلسطيني لذويه بعد احتجازه لثلاث سنوات
العالول يؤكد على إصرار “فتح” لإجراء الانتخابات الفلسطينية رغم معوقات الاحتلال الإسرائيلي
ارتفاع عدد المصابين الفلسطينيين إلى 105 بمواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في القدس-…
3 أشقاء من عائلة أبو حميد يفرقهم السجان في محبسهم… يدخلون عامهم الـ20…
سلطات الاحتلال الإسرائيلية تهدم 20 مبنى فلسطينيا خلال أسبوعين
حماس تحذّر من “المجهول” في حال تأجيل الانتخابات الفلسطينية
في رسالة لأشقائهم الفلسطينيين.. أهالي الجولان السوري يحذرون من “مسرحية خيانية”
غزة تشرع بتطبيق إجراءات صارمة لمواجهة “كورونا” والداخلية ترفع درجة الاستنفار وتحذر المخالفين
الشرق الأوسط
«فيسبوك» تغلق حسابات للاستخبارات الفلسطينية «تجسست» على مواطنين
الخليج الإماراتية
المجتمع الدولي يطالب إسرائيل بتسهيل الانتخابات الفلسطينية بالقدس
الاهرام المصرية
وزير خارجية روسيا يلتقي نظيره الفلسطيني 4 مايو المقبل
الشروق المصرية
اشتية يطالب بريطانيا بالضغط على إسرائيل لإجراء الانتخابات الفلسطينية في القدس
مندوب فلسطين: الانتخابات الفلسطينية على طاولة مجلس الأمن اليوم
الصحة الفلسطينية: 19 وفاة و1652 إصابة جديدة بفيروس كورونا
98 مستوطنا يقتحمون المسجد الأقصى
الغد الأردنية
عشرات الإصابات في مواجهات مع الاحتلال بمختلف أحياء القدس
مستوطنون يهاجمون منازل المقدسيين
المستوطنون ينظمون مسيرات “الانتقام” لطرد المقدسيين واستباحة حياتهم
الاحتلال يعتقل 14 فلسطينياً ويستولي على 147 دونماً في بيت لحم
الشرق القطرية
فلسطينية تروي لـ الشرق كيف أمضت 20 عمرها في مهنة صنع القطائف
الصحف المحلية
فلسطين اون لاين
الاحتلال يفرج عن الأسير عاصم كعبي بعد اعتقال 18 عاما
الاحتلال يخطر بإخلاء المواطنين بالأغوار بالقوة لإجراء تدريبات عسكرية
"حماس": تجسس السلطة على المواطنين تعدٍ سافر على خصوصيتهم
القدس المحلية
الاحتلال يقرر عدم استجواب جندي داس على عنق مسن فلسطيني
أشادت بصمود السكان.. إدانة رسمية وفصائلية لاعتداءات الاحتلال بالقدس
الأسير أبو عبيد يعلق إضرابه عن الطعام بعد تحديد سقف اعتقاله الإداري
نقل الأسير الجريح حمزة أبو عجمية إلى سجن "عيادة الرملة" بعد تدهور وضعه الصحي
مواطنون يزيلون أساسات غرفة أقامها مستوطنون شرق بيت لحم
جنين: الشرطة تقبض على 25 شخصاً اشتركوا بشجار نتج عنه إصابات
الحياة الجديدة
الأسير أبو عبيد يعلق إضرابه عن الطعام بعد تحديد سقف اعتقاله الإداري
الرئاسة تستنكر بشدة تحريض المستوطنين على قتل العرب
الحملة الدولية للدفاع عن القدس تحض غوتيريش الضغط على إسرائيل
القدس: الاحتلال يعتقل شابين ويدفع بتعزيزات عسكرية في باب العامود
الأيام الفلسطينية
القدس: إصابة عشرات المواطنين واعتقالات في هجوم مشترك للمستوطنين والشرطة
إسرائيل في حالة صدمة بعد سقوط صاروخ أرض جو من سورية قرب مفاعل "ديمونا"
المجتمع الدولي يجدد دعمه عقد الانتخابات ويدعو إسرائيل لعدم عرقلة إجرائها...
كورونا": 19 وفاة و1652 إصابة.. وارتفاع عدد المطعمين إلى 168 ألفاً
مصادرة 147 دونماً من أراضي بيت لحم وشن حملة ترهيب في الأغوار الشمالية
مواطنون يزيلون أساسات غرفة أقامها مستوطنون شرق بيت لحم
العليا" تمهل نتنياهو حتى الأحد لتفسير امتناعه عن تعيين وزراء
وكالة صفا
ثابت يطالب شمالي بالتراجع عن قرارها سحب مواد دراسية عن منصتها التعليمية
محدث الاحتلال يحوّل ممثل قائمة "القدس موعدنا" ناجح عاصي للاعتقال الإداري
حشد تطالب بتحقيق جاد في اتهام فيسبوك للأمن الوقائي بالتجسس
بالصور منتدى الإعلاميين ينظم وقفة تضامنية مع الصحفيين الأسرى بسجون الاحتلال
"الحراك الموحد" تشتكي من تهديدات بحق مرشحيها
تفاصيل مثيرة عن تجسس الأمن الوقائي على صحفيين ونشطاء
الاحتلال يقضم 147 دونمًا من أراضي بيت لحم
وكالة الرأي الفلسطينية
استنفار للأجهزة الشرطية بغزة لمتابعة تطبيق الإغلاق الليلي
التعليم بغزة تطالب "أونروا" بالعدول عن سحب مواد من منصتها التعليمية
الشرطة تُفرج عن عشرات الغارمين في خان يونس والوسطى
حماس: ننظر بخطورة لتقرير "فيسبوك" حول تجسس "الوقائي"
الاحتلال يعتقل طفلاً وثق توزيع أوامر هدم وإخلاء في النقب
التنمية بالضفة: نعمل لضمان صرف المساعدات النقدية خلال رمضان
قاسم: ثورة شباب القدس تحدي وكسر لإرادة الاحتلال
فلسطين اليوم
لا خيار سوى المقاومة..
شهاب: الاحتلال لن يرى الاستقرار في ظل الروح الثورية في صدور المقدسيين
بدء تطبيق الإغلاق الشامل لمواجهة كورونا واغلاق المساجد في غزة
تأخير صرف "شيكات الشؤون الاجتماعية" يفاقم الأوضاع المعيشية للأسر المنتفعة
قطاع غزة يسجل 992 اصابة بفيروس كورونا
الاحتلال ينقل الأسير الجريح أبو عجمية لسجن "عيادة الرملة" بعد تدهور صحته
الاحتلال يجدد الاعتقال الإداري بحق الأسير أحمد عطون للمرة الـ3
سما نيوز
وزارة الصحة تكشف حصيلة الاصابات اليومية بفيروس كورونا في قطاع غزة
القدس: اعتقالات وإصابات في مواجهات مع الاحتلال أمام باب العامود
تقرير: هل تتجه القيادة الفلسطينية لتأجيل الانتخابات العامة إلى موعد غير محدد؟
كان): اسرائيل معنية بالحفاظ على حالة الانقسام.. واحتمال كبير تأجيل الانتخابات التشريعية
مستشار الرئيس عباس يوضح حقيقة تسريب صوتي منسوب لـ"ابو مازن" يهاجم فيه العرب ودول اخرى
شاهد: سريان الإغلاق الليلي الشامل لمدة أسبوع ضمن إجراءات مواجهة كورونا
غزة: بيان من كتائب المجاهدين في ذكرى الانطلاقة العشرين
الاحتلال يصادق على مصادرة 147 دونماً من أراضي حوسان ونحالين لصالح "بيتار عيليت
مواطنون يزيلون أساسات غرفة أقامها مستوطنون شرق بيت لحم
نقل الأسير الجريح حمزة أبو عجمية إلى سجن "عيادة الرملة" بعد تدهور وضعه الصحي
الاتحاد الأوروبي ونقابة الصحفيين يطلقان الترشيح لجائزة "صحفيون في مواجهة كورونا"
هيئة الأسرى: الاحتلال يجدد الاعتقال الإداري بحق الأسير أحمد عطون للمرة الثالثة على التوالي
عرب 48
أكثر من مئة مصاب في مواجهات مع الاحتلال في القدس
بواسطة كاميرات هواتفهم النقالة: قوات الاحتلال تٌنكل بالمعتقلين الفلسطينيين
تقديرات: القيادة الفلسطينية تتجه لتأجيل الانتخابات
الاحتلال يمدد اعتقال الصحافي علاء الريماوي
ائتلاف الحقوق الرقمية يطالب بالتوقف عن انتهاك الحق في الخصوصية
وكالة وفا
الاحتلال يغلق باب حطة ويمنع وصول المصلين إلى ...
الاحتلال يعتقل 3 أطفال من القدس
إصابة مقدسية بجروح جراء رشق مركبتها بالحجارة ...
مستوطنون يعتدون على مقدسيين في شارع المطران و ...
فتح بالقدس: خروج المقدسيين للتصدي للاحتلال وم ...
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حدث في مثل هذا اليوم
- 23 نيسان (أبريل)
- 2003م تواصلت سلسلة اجتماعاتٍ للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية و اللجنة المركزية لـ "فتح" لدراسة الحلول للخلاف الحادّ بين رئيس السلطة الفلسطينيّة ياسر عرفات و رئيس وزرائه المعيّن أبو مازن حول تشكيل الحكومة .
- 2002م ثلاثة آلاف مستوطنٍ صهيونيّ بمعاونة قوات الاحتلال ، يستولون على عددٍ من منازل الفلسطينيين في حيّ الشيخ جرّاح في القدس المحتلة ، و يطردون العائلات الفلسطينيّة منها ضمن خطة تهويديّة للمدينة .
- 2002م قوات الاحتلال تغتال قائد كتائب شهداء الأقصى في الخليل مروان زلّوم ، و قد استشهد مرافقه معه في عمليّة الاغتيال .
- 2002م الأمين العام للأمم المتحدة كوفي عنان يعلن عن تشكيل لجنة برئاسة الرئيس الفنلندي السابق للتحقيق في الأحداث والمجازر التي ارتكبها جيش العدو الإسرائيلي في مخيم جنين.
- 2001م إصابة 7 إسرائيليين بجروح في انفجار سيارة مفخخة شرق تل أبيب والجبهة الشعبية تتبنى العملية.
- 1994م مصرع مستوطنة يهودية وجندي إسرائيلي ومقتل فلسطيني في الأراضي المحتلة.
- 1969م محكمة أمريكية تحكم بالإعدام على الفلسطيني سرحان سرحان، المتهم بقتل السيناتور روبرت كينيدي (1925 - 1968) شقيق الرئيس الأمريكي الراحل جون كينيدي (1917 - 1963).
- 1948م عُقِد اجتماعٌ في العاصمة الأردنيّة حضره عددٌ من رؤساء الوزارات و الوزراء العرب ، و تقرّر فيه دخول الجيوش النظامية العربيّة إلى فلسطين حال انتهاء الانتداب البريطانيّ عليها .
- 1903م تشمبرلين رئيس وزراء بريطانيا يعرض مشروع أوغندا على الدكتور هرتزل، ويقول له: "خلال زيارتي لأوغدا قلت لنفسي وأنا هناك هذه البلاد تصلح للدكتور هرتزل، ولكنك طبعا تريد أن تذهب إلى فلسطين".