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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2812) الجمعة 23/4/2021

أخبار فلسطينية﻿

اشتية يطالب بريطانيا بالضغط على إسرائيل لإجراء الانتخابات الفلسطينية في القدس



الرئاسة الفلسطينية تستنكر بشدة «تحريض» المستوطنين الإسرائيليين على قتل العرب

أخبار إسرائيلية

إسرائيل تصعّد غاراتها في سوريا لـ«منع تحولها قاعدة إيرانية»

هآرتس: هكذا تنفي إسرائيل مسؤوليتها عن فلسطينيين حولتهم إلى معاقين

اخبار دولية

واشنطن: الانتخابات الفلسطينية شأن داخلي

أخبار عربية

حكومتا البحرين وإسرائيل تتوصلان إلى اتفاق بشأن الاعتراف المتبادل بالتطعيم

الصحف العربية/المواقع الإخبارية /الوكالات الإخبارية /

الصحف العربية

القدس العربي

إسرائيل تُسلم جثمان طفل فلسطيني لذويه بعد احتجازه لثلاث سنوات

العالول يؤكد على إصرار “فتح” لإجراء الانتخابات الفلسطينية رغم معوقات الاحتلال الإسرائيلي

ارتفاع عدد المصابين الفلسطينيين إلى 105 بمواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في القدس-…

3 أشقاء من عائلة أبو حميد يفرقهم السجان في محبسهم… يدخلون عامهم الـ20…

سلطات الاحتلال الإسرائيلية تهدم 20 مبنى فلسطينيا خلال أسبوعين

حماس تحذّر من “المجهول” في حال تأجيل الانتخابات الفلسطينية

في رسالة لأشقائهم الفلسطينيين.. أهالي الجولان السوري يحذرون من “مسرحية خيانية”

غزة تشرع بتطبيق إجراءات صارمة لمواجهة “كورونا” والداخلية ترفع درجة الاستنفار وتحذر المخالفين

الشرق الأوسط

«فيسبوك» تغلق حسابات للاستخبارات الفلسطينية «تجسست» على مواطنين

الخليج الإماراتية

الاهرام المصرية

وزير خارجية روسيا يلتقي نظيره الفلسطيني 4 مايو المقبل

الشروق المصرية

اشتية يطالب بريطانيا بالضغط على إسرائيل لإجراء الانتخابات الفلسطينية في القدس

مندوب فلسطين: الانتخابات الفلسطينية على طاولة مجلس الأمن اليوم

الصحة الفلسطينية: 19 وفاة و1652 إصابة جديدة بفيروس كورونا

98 مستوطنا يقتحمون المسجد الأقصى

الغد الأردنية

الشرق القطرية

فلسطينية تروي لـ الشرق كيف أمضت 20 عمرها في مهنة صنع القطائف

الصحف المحلية

فلسطين اون لاين

القدس المحلية

الاحتلال يقرر عدم استجواب جندي داس على عنق مسن فلسطيني

أشادت بصمود السكان.. إدانة رسمية وفصائلية لاعتداءات الاحتلال بالقدس

الأسير أبو عبيد يعلق إضرابه عن الطعام بعد تحديد سقف اعتقاله الإداري

نقل الأسير الجريح حمزة أبو عجمية إلى سجن "عيادة الرملة" بعد تدهور وضعه الصحي

مواطنون يزيلون أساسات غرفة أقامها مستوطنون شرق بيت لحم

جنين: الشرطة تقبض على 25 شخصاً اشتركوا بشجار نتج عنه إصابات

الحياة الجديدة

الأسير أبو عبيد يعلق إضرابه عن الطعام بعد تحديد سقف اعتقاله الإداري

الرئاسة تستنكر بشدة تحريض المستوطنين على قتل العرب

الحملة الدولية للدفاع عن القدس تحض غوتيريش الضغط على إسرائيل

القدس: الاحتلال يعتقل شابين ويدفع بتعزيزات عسكرية في باب العامود

الأيام الفلسطينية

القدس: إصابة عشرات المواطنين واعتقالات في هجوم مشترك للمستوطنين والشرطة

إسرائيل في حالة صدمة بعد سقوط صاروخ أرض جو من سورية قرب مفاعل "ديمونا"

المجتمع الدولي يجدد دعمه عقد الانتخابات ويدعو إسرائيل لعدم عرقلة إجرائها...

كورونا": 19 وفاة و1652 إصابة.. وارتفاع عدد المطعمين إلى 168 ألفاً

مصادرة 147 دونماً من أراضي بيت لحم وشن حملة ترهيب في الأغوار الشمالية

مواطنون يزيلون أساسات غرفة أقامها مستوطنون شرق بيت لحم

العليا" تمهل نتنياهو حتى الأحد لتفسير امتناعه عن تعيين وزراء

وكالة صفا

وكالة الرأي الفلسطينية

الشرطة تُفرج عن عشرات الغارمين في خان يونس والوسطى

فلسطين اليوم

سما نيوز

وزارة الصحة تكشف حصيلة الاصابات اليومية بفيروس كورونا في قطاع غزة

القدس: اعتقالات وإصابات في مواجهات مع الاحتلال أمام باب العامود

تقرير: هل تتجه القيادة الفلسطينية لتأجيل الانتخابات العامة إلى موعد غير محدد؟

كان): اسرائيل معنية بالحفاظ على حالة الانقسام.. واحتمال كبير تأجيل الانتخابات التشريعية

مستشار الرئيس عباس يوضح حقيقة تسريب صوتي منسوب لـ"ابو مازن" يهاجم فيه العرب ودول اخرى

شاهد: سريان الإغلاق الليلي الشامل لمدة أسبوع ضمن إجراءات مواجهة كورونا

عرب 48

أكثر من مئة مصاب في مواجهات مع الاحتلال في القدس

بواسطة كاميرات هواتفهم النقالة: قوات الاحتلال تٌنكل بالمعتقلين الفلسطينيين

تقديرات: القيادة الفلسطينية تتجه لتأجيل الانتخابات

الاحتلال يمدد اعتقال الصحافي علاء الريماوي

ائتلاف الحقوق الرقمية يطالب بالتوقف عن انتهاك الحق في الخصوصية

وكالة وفا

حدث في مثل هذا اليوم

23 نيسان (أبريل)

2003م تواصلت سلسلة اجتماعاتٍ للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية و اللجنة المركزية لـ "فتح" لدراسة الحلول للخلاف الحادّ بين رئيس السلطة الفلسطينيّة ياسر عرفات و رئيس وزرائه المعيّن أبو مازن حول تشكيل الحكومة .

2002م ثلاثة آلاف مستوطنٍ صهيونيّ بمعاونة قوات الاحتلال ، يستولون على عددٍ من منازل الفلسطينيين في حيّ الشيخ جرّاح في القدس المحتلة ، و يطردون العائلات الفلسطينيّة منها ضمن خطة تهويديّة للمدينة .

2002م قوات الاحتلال تغتال قائد كتائب شهداء الأقصى في الخليل مروان زلّوم ، و قد استشهد مرافقه معه في عمليّة الاغتيال .

2002م الأمين العام للأمم المتحدة كوفي عنان يعلن عن تشكيل لجنة برئاسة الرئيس الفنلندي السابق للتحقيق في الأحداث والمجازر التي ارتكبها جيش العدو الإسرائيلي في مخيم جنين.

2001م إصابة 7 إسرائيليين بجروح في انفجار سيارة مفخخة شرق تل أبيب والجبهة الشعبية تتبنى العملية.

1994م مصرع مستوطنة يهودية وجندي إسرائيلي ومقتل فلسطيني في الأراضي المحتلة.

1969م محكمة أمريكية تحكم بالإعدام على الفلسطيني سرحان سرحان، المتهم بقتل السيناتور روبرت كينيدي (1925 - 1968) شقيق الرئيس الأمريكي الراحل جون كينيدي (1917 - 1963).

1948م عُقِد اجتماعٌ في العاصمة الأردنيّة حضره عددٌ من رؤساء الوزارات و الوزراء العرب ، و تقرّر فيه دخول الجيوش النظامية العربيّة إلى فلسطين حال انتهاء الانتداب البريطانيّ عليها .