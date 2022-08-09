النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2317) الثلاثاء 9/8/2022
أخبار فلسطينية
الإعلام الحكومي يُعلن إجمالي أضرار العدوان والتدخلات الحكومية
مشعل يهاتف عائلتي الشهيدين القائدين منصور والجعبري
الحية: نتقدم نحو مشروعنا في عزل الاحتلال وكنسه عن أرضنا
الإعلام العبري يعلن عن اغتيال المطارد إبراهيم النابلسي في البلدة القديمة بنابلس
رياض منصور يطالب بـ”حماية دولية” للفلسطينيين
اشتية: من يدافع عن إسرائيل هو شريك في العدوان
الرئاسة الفلسطينية: التهدئة في غزة تظل حلا مؤقتا ما لم يتم إنهاء الاحتلال
مندوب فلسطين: نشكر مصر على جهودها في وقف إطلاق النار بقطاع غزة
وقف إطلاق النار.. سفير فلسطين: رفع صور الرئيس السيسي في غزة شكرا وتقديرا له
الإعلام الحكومي بغزة: نناشد مصر عقد مؤتمر دولي لجمع تمويلات لإعادة إعمار القطاع
تفاصيل اتصالات هنية مع قيادات الجهاد الإسلامي في اليوم الأول لهدنة غزة
هنية والنخالة يؤكدان فشل استراتيجية العدو في كسر إرادة شعبنا
هنية يهاتف والدة الشهيد خليل أبو حمادة معزيا ومشيدا بثباتها
أخبار إسرائيلية
محللون إسرائيليون: إسرائيل خططّت للحرب على “الجهاد الإسلامي” منذ شهور
جانتس: إسرائيل ستشن هجمات استباقية لحماية مواطنيها من طهران إلى قطاع غزة
"هآرتس": إسرائيل تكافئ حماس على عدم مشاركتها في جولة القتال بغزة
تراجع مكانة "الليكود" وتعزز "هناك مستقبل" بعد العدوان على غزة
كوخافي: لدينا العديد من العمليات سواء في غزة أو على الحدود الشمالية
المدعية العامة الإسرائيلية: تلقيت تأكيدات بأن اغتيال الجعبري لن يؤدي إلى حرب
رئيس الوزراء الإسرائيلي يزعم: العملية العسكرية في قطاع غزة حققت كل أهدافه
اخبار دولية
مسؤولة أممية تطلع على حجم الدمار في غزة بعد انتهاء العدوان.. والأشغال تعلن الحصيلة الأولية لدمار المنازل
ترقب إقليمي ودعم دولي لـ«صمود» هدنة غزة
مؤتمر اقتصادي تركي ـ إسرائيلي لدفع العلاقات بين البلدين
مجلس الأمن الدولي يعقد جلسة طارئة لبحث الوضع في غزة
المتحدث باسم الخارجية الصينية: نقدر جهود مصر للتوصل إلى وقف إطلاق للنار في غزة
النمسا: المئات يشاركون في وقفة تضامنية في فيينا مع الشعب الفلسطيني
روسيا تنتقد الضربات الإسرائيلية على قطاع غزة
تور وينسلاند يدعو جميع الأطراف للحفاظ على وقف إطلاق النار فى قطاع غزة والابتعاد عن التصعيد
جنوب أفريقيا تدعو إلى تساوي الاهتمام بالشعبين الأوكراني والفلسطيني
مقررة أممية: الضربات الإسرائيلية على غزة غير قانونية
أخبار عربية
مندوب مصر بالأمم المتحدة: مصر تجدد التأكيد على أهمية وقف جميع الممارسات الإسرائيلية خاصة التوسع الاستيطاني
اتحاد المحامين العرب يدعو لاجتماع طارئ الأربعاء لمناقشة العدوان الإسرائيلي على غزة
البحرين تشيد بالجهود المصرية لوقف إطلاق النار في قطاع غزة
أحداث غزة.. عبدالمنعم سعيد: مصر لا تستطيع ترك الشعب الفلسطيني ضحية للعدوان
الزوارق الحربية الإسرائيلية تواصل خروقاتها للمياه الإقليمية اللبنانية
تظاهرة في المغرب تضامنًا مع الفلسطينيين
الصحف العربية/المواقع الإخبارية /الوكالات الإخبارية /
الصحف العربية
القدس العربي
إصابة 6 فلسطينيين برصاص جيش الاحتلال في نابلس- (فيديوهات)
البطريرك ميشيل صباح: سلام إسرائيل يبدأ مع الفلسطينيين فقط ثم يمتد إلى الجيران والمنطقة
سرايا القدس تعلن استشهاد 12 من عناصرها في غزة خلال العدوان الإسرائيلي الأخير
وحدة الساحات”.. ثبّتت وقوف الفلسطينيين مع من يقاوم
الشرق الأوسط
محطات الاشتباك والهدنة في فلسطين... من أوسلو إلى اغتيال الجعبري
الاهرام المصرية
قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل فلسطنييين الخليل ورام الله
استشهاد شاب متأثرا بإصابته في غزة
قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل فلسطينيين بالقدس وبيت لحم
نقابة الصحفيين الفلسطينية: 66 انتهاكا للاحتلال بحق الصحفيين خلال يوليو الماضي
الشروق المصرية
النمسا: المئات يشاركون في وقفة تضامنية في فيينا مع الشعب الفلسطيني
مندوب مصر بالأمم المتحدة: مصر تؤكد ضرورة العمل على مرور السلع لقطاع غزة وتوفير اللازم لإعادة إعمار القطاع
مندوب مصر بالأمم المتحدة خلال جلسة مجلس الأمن: مصر تؤكد ضرورة احترام الوضع القانوني للقدس
مندوب مصر بالأمم المتحدة: مصر بادرت للتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في غزة
محللون: العدوان الإسرائيلى استهدف كسب أصوات اليمين المتشدد فى انتخابات الكنيست
طفلة فلسطينية تلحق بوالدتها وتُستشهد متأثرة بإصابتها في قصف إسرائيلي شمال غزة قبل يومين
فيديو.. جنود الاحتلال على منظومة القبة الحديدية يرقصون فرحا بانتهاء المواجهات
ارتفاع حصيلة شهداء العدوان على غزة إلى 46 بينهم 16 طفلا
الغد الأردنية
في غزة تعبوا من الحروب.. وحماس تنصت للشارع
الحياة تعود لطبيعتها تدريجيا بقطاع غزة وسط خشية تجدد عدوان الاحتلال
“الأونروا” تقرر استئناف عملياتها بقطاع غزة
1675 وحدة سكنية تضررت بالعدوان الإسرائيلي على غزة
تشغيل محطة توليد الكهرباء في غزة
ماذا لو كان أطفال غزة أوروبيين بشعر أشقر وعيون زرقاء؟
إدخال 4 شاحنات وقود لمحطة “كهرباء غزة”
أم وليد الغزّية زفّت نجلها “على السكت” إكرامًا للشهداء.. فزُفّت بقوافلهم
الشرق القطرية
" عضو مجلس شيكاغو لـ الشرق: دور قطر بارز في تحقيق هدنة غزة
واصل أبو يوسف لـ"الشرق": العدوان كان مُبيتاً بما يخدم الانتخابات الإسرائيلية وشعبنا لن يستسلم
"انتم تحت قدمي" طفلة فلسطينية مصابة توجه رسالة لقوات الاحتلال الإسرائيلي (فيديو)
الصحف المحلية
فلسطين اون لاين
بالفيديو نابلس.. (30) إصابة بالرصاص الحي بينها (4) حرجة في مواجهات مع الاحتلال
تقرير رهف سلمان.. طفلةٌ دفنتْ أطرافها الثلاثة ونجت بيدٍ واحدة
هنية والنخالة يؤكدان فشل استراتيجية العدو في كسر إرادة شعبنا
تقرير محمود داود.. شرطي مرور مهَّد الطريق للإسعاف فنقله شهيدًا
الاحتلال يعتقل رئيس نقابة المهندسين بنابلس يزن جبر
حماس: هدم منزلَي الأسيرين صبيحات والرّفاعي محاولة يائسة لن تكسر إرادة شعبنا
الاحتلال يفرج عن الأسير عاكف أبو هولي بعد اعتقال دام 20 عامًا
الاحتلال يفرج عن الأسير علاء الأعرج بعد اعتقال دام 14 شهرًا
هنية يهاتف الطفلة رهف سلمان ويعدها بالتواصل مع الرئاسة التركية لعلاجها
القدس المحلية
صور وفيديو|| 30 مصابًا.. الاحتلال يغتال المطارد النابلسي
الاحتلال يكشف عن استخدامه طائرات F-35 في العدوان على غزة
مصرع مواطن جراء حريق في مخيم شعفاط
الاحتلال يعتقل مواطنين من طولكرم وبيت لحم
نابلس: وقف العمل في المؤسسات الحكومية وجامعة النجاح تؤجل
مصرع مواطنة بحادث سير في القدس المحتلة
احتجاجات في المغرب تضامنا مع الشعب الفلسطيني
مظاهرة في حيفا تنديدا بالعدوان على غزة
الهندي: مصر ملزمة بتقديم إجابات حول تعهد إسرائيل بالإفراج عن عواودة والسعدي
الحياة الجديدة
30 إصابة بالرصاص الحي منها 4 خطيرة بعد اقتحام قوات كبيرة من جيش الاحتلال نابلس
وزير الداخلية يبحث مع نظيره المصري التعاون المشترك
الاحتلال يحكم على أسير من قباطية بالسجن عامين وغرامة مالية
نقابة الصحفيين: 66 انتهاكا للاحتلال بحق الصحفيين في تموز الماضي
المجلس التنسيقي لقطاع العدالة يوصي بإلغاء القرارات بقانون الإجرائية
الصين: سبب استمرار الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي هو أن حل الدولتين لم ينفذ ولم تتحقق مطالب الشعب الفلسطيني
جريدة الأيام
صابات خلال التصدي لهدم الاحتلال منزلين في رمانة
اتفاق التهدئة يصمد في يومه الأول وارتفاع عدد شهداء العدوان إلى 46
الخليل: جنود الاحتلال يحتجزون أطفالاً ويقطّعون أشجار زينة
الرئيس يصدر قراراً بإعادة تشكيل مجلس أمناء جامعة الاستقلال
تنسيب بإلغاء عدد من القرارات بقانون و"المحامين" تنهي فعالياتها الاحتجاجية
إغلاق ملف "فايزر" بناء على نتائج لجنة التحقيق
أبو سيف: الحكومة تولي أهمية خاصة لحماية المشهد الثقافي
وكالة صفا
أردوغان: لا مبرر لقتل الأطفال والرضع بغزة
منصور يطالب مجلس الأمن بتوفير حماية دولية لشعبنا
الاحتلال يعيد فتح حاجز بيت حانون
إصابات باشتباكات بين الاحتلال ومقاومين بنابلس
اشتباكات مسلحة واعتقال قيادي بحماس في نابلس
الإفراج عن الأسير علاء الأعرج
الاحتلال يهدم غرفتين سكنيتين في مسافر يطا
"أهالي المعتقلين السياسيين": السلطة ارتكبت 263 انتهاكا في يوليو
الحكومة تبحث تداعيات العدوان على غزة وتصدر سلسلة قرارات
محدث 30 إصابة برصاص الاحتلال في نابلس بينها 4 خطيرة
صور قيادة العمل الحكومي تزور بيوت عزاء شهداء العدوان
الإعلام الحكومي يُعلن إجمالي أضرار العدوان والتدخلات الحكومية
ماراثون الحرية" أضخم حدث رياضي مرتقب في ذكرى استقلال ماليزيا
سلطة الأراضي: إتمام تخصيصات عامة صحية وتعليمية وخدماتية
هنية" يشيد بجهود طواقم وزارة الصحة خلال العدوان
الداخلية: الشؤون العامة تُنجز 5 آلاف معاملة خلال يوليو
الأحوال المدنية" تُنجز 38 ألف معاملة للمواطنين خلال يوليو
فلسطين اليوم
يحاصرون منزلاً ويستهدفونه بالصواريخ
بالفيديو وسط اشتباكات مُسلحة مع المقاومين..٣٠ إصابة بالرصاص الحي بينها 4 خطيرة في نابلس
سرايا القدس-كتيبة نابلس تتصدى لاقتحام جيش الاحتلال في نابلس
الدكتور محمد الهندي: مصر ملزمة بالإجابة والتوضيح بشأن تعهد الاحتلال بتنفيذ بنود وقف النار
الاحتلال يقتحم سلوان جنوب الأقصى
الصحة بغزة: عودة العمل بكل المرافق إلى سابق عهدها
جامعة النجاح تؤجل الامتحانات نظرًا لتوتر الأوضاع في مدينة نابلس
مصرع مواطنة في حادث سير شمال غرب القدس
سما نيوز
صحيفة: الوسطاء نقلوا هذه التهديدات لحماس في حال دخولها في التصعيد الأخير
إعلام إسرائيلي: "الجهاد" حققت انجازاً لا يمكن تجاهله.. تخيّلوا حماس وحزب الله
السيسي لـ"لابيد": يجب اتخاذ خطوات فورية لتحسين الوضع المعيشي في غزة
مجلس الأمن يعقد جلسة خاصة لبحث العدوان الإسرائيلي على شعبنا
ابو شمالة : احاطة منسق الامم المتحدة في مجلس الامن حول العدوان على غزة خطيرة وتتبنى رواية الاحتلال