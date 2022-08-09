غزة-الرأي

النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2317) الثلاثاء 9/8/2022

أخبار فلسطينية﻿

رياض منصور يطالب بـ”حماية دولية” للفلسطينيين

اشتية: من يدافع عن إسرائيل هو شريك في العدوان

الرئاسة الفلسطينية: التهدئة في غزة تظل حلا مؤقتا ما لم يتم إنهاء الاحتلال

مندوب فلسطين: نشكر مصر على جهودها في وقف إطلاق النار بقطاع غزة

وقف إطلاق النار.. سفير فلسطين: رفع صور الرئيس السيسي في غزة شكرا وتقديرا له

الإعلام الحكومي بغزة: نناشد مصر عقد مؤتمر دولي لجمع تمويلات لإعادة إعمار القطاع

تفاصيل اتصالات هنية مع قيادات الجهاد الإسلامي في اليوم الأول لهدنة غزة

أخبار إسرائيلية

محللون إسرائيليون: إسرائيل خططّت للحرب على “الجهاد الإسلامي” منذ شهور

المدعية العامة الإسرائيلية: تلقيت تأكيدات بأن اغتيال الجعبري لن يؤدي إلى حرب

رئيس الوزراء الإسرائيلي يزعم: العملية العسكرية في قطاع غزة حققت كل أهدافه

اخبار دولية

مسؤولة أممية تطلع على حجم الدمار في غزة بعد انتهاء العدوان.. والأشغال تعلن الحصيلة الأولية لدمار المنازل

ترقب إقليمي ودعم دولي لـ«صمود» هدنة غزة

مؤتمر اقتصادي تركي ـ إسرائيلي لدفع العلاقات بين البلدين

مجلس الأمن الدولي يعقد جلسة طارئة لبحث الوضع في غزة

المتحدث باسم الخارجية الصينية: نقدر جهود مصر للتوصل إلى وقف إطلاق للنار في غزة

النمسا: المئات يشاركون في وقفة تضامنية في فيينا مع الشعب الفلسطيني

روسيا تنتقد الضربات الإسرائيلية على قطاع غزة

تور وينسلاند يدعو جميع الأطراف للحفاظ على وقف إطلاق النار فى قطاع غزة والابتعاد عن التصعيد

جنوب أفريقيا تدعو إلى تساوي الاهتمام بالشعبين الأوكراني والفلسطيني

مقررة أممية: الضربات الإسرائيلية على غزة غير قانونية

أخبار عربية

مندوب مصر بالأمم المتحدة: مصر تجدد التأكيد على أهمية وقف جميع الممارسات الإسرائيلية خاصة التوسع الاستيطاني

اتحاد المحامين العرب يدعو لاجتماع طارئ الأربعاء لمناقشة العدوان الإسرائيلي على غزة

البحرين تشيد بالجهود المصرية لوقف إطلاق النار في قطاع غزة

الصحف العربية/المواقع الإخبارية /الوكالات الإخبارية /

الصحف العربية

القدس العربي

إصابة 6 فلسطينيين برصاص جيش الاحتلال في نابلس- (فيديوهات)

البطريرك ميشيل صباح: سلام إسرائيل يبدأ مع الفلسطينيين فقط ثم يمتد إلى الجيران والمنطقة

سرايا القدس تعلن استشهاد 12 من عناصرها في غزة خلال العدوان الإسرائيلي الأخير

وحدة الساحات”.. ثبّتت وقوف الفلسطينيين مع من يقاوم

الشرق الأوسط

محطات الاشتباك والهدنة في فلسطين... من أوسلو إلى اغتيال الجعبري

الاهرام المصرية

قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل فلسطنييين الخليل ورام الله

استشهاد شاب متأثرا بإصابته في غزة

قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل فلسطينيين بالقدس وبيت لحم

نقابة الصحفيين الفلسطينية: 66 انتهاكا للاحتلال بحق الصحفيين خلال يوليو الماضي

الشروق المصرية

النمسا: المئات يشاركون في وقفة تضامنية في فيينا مع الشعب الفلسطيني

مندوب مصر بالأمم المتحدة: مصر تؤكد ضرورة العمل على مرور السلع لقطاع غزة وتوفير اللازم لإعادة إعمار القطاع

مندوب مصر بالأمم المتحدة خلال جلسة مجلس الأمن: مصر تؤكد ضرورة احترام الوضع القانوني للقدس

مندوب مصر بالأمم المتحدة: مصر بادرت للتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في غزة

محللون: العدوان الإسرائيلى استهدف كسب أصوات اليمين المتشدد فى انتخابات الكنيست

طفلة فلسطينية تلحق بوالدتها وتُستشهد متأثرة بإصابتها في قصف إسرائيلي شمال غزة قبل يومين

فيديو.. جنود الاحتلال على منظومة القبة الحديدية يرقصون فرحا بانتهاء المواجهات

ارتفاع حصيلة شهداء العدوان على غزة إلى 46 بينهم 16 طفلا

الغد الأردنية

الشرق القطرية

" عضو مجلس شيكاغو لـ الشرق: دور قطر بارز في تحقيق هدنة غزة

واصل أبو يوسف لـ"الشرق": العدوان كان مُبيتاً بما يخدم الانتخابات الإسرائيلية وشعبنا لن يستسلم

الصحف المحلية

فلسطين اون لاين

القدس المحلية

الاحتلال يعتقل مواطنين من طولكرم وبيت لحم

نابلس: وقف العمل في المؤسسات الحكومية وجامعة النجاح تؤجل

مصرع مواطنة بحادث سير في القدس المحتلة

احتجاجات في المغرب تضامنا مع الشعب الفلسطيني

مظاهرة في حيفا تنديدا بالعدوان على غزة

اعتقال 3 شبان من القدس

الهندي: مصر ملزمة بتقديم إجابات حول تعهد إسرائيل بالإفراج عن عواودة والسعدي

الحياة الجديدة

30 إصابة بالرصاص الحي منها 4 خطيرة بعد اقتحام قوات كبيرة من جيش الاحتلال نابلس

وزير الداخلية يبحث مع نظيره المصري التعاون المشترك

الاحتلال يحكم على أسير من قباطية بالسجن عامين وغرامة مالية

نقابة الصحفيين: 66 انتهاكا للاحتلال بحق الصحفيين في تموز الماضي

الاحتلال يعتقل شابا مقدسيا

المجلس التنسيقي لقطاع العدالة يوصي بإلغاء القرارات بقانون الإجرائية

الصين: سبب استمرار الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي هو أن حل الدولتين لم ينفذ ولم تتحقق مطالب الشعب الفلسطيني

جريدة الأيام

صابات خلال التصدي لهدم الاحتلال منزلين في رمانة

اتفاق التهدئة يصمد في يومه الأول وارتفاع عدد شهداء العدوان إلى 46

الخليل: جنود الاحتلال يحتجزون أطفالاً ويقطّعون أشجار زينة

الرئيس يصدر قراراً بإعادة تشكيل مجلس أمناء جامعة الاستقلال

تنسيب بإلغاء عدد من القرارات بقانون و"المحامين" تنهي فعالياتها الاحتجاجية

إغلاق ملف "فايزر" بناء على نتائج لجنة التحقيق

أبو سيف: الحكومة تولي أهمية خاصة لحماية المشهد الثقافي

وكالة صفا

وكالة الرأي الفلسطينية

صور قيادة العمل الحكومي تزور بيوت عزاء شهداء العدوان

ماراثون الحرية" أضخم حدث رياضي مرتقب في ذكرى استقلال ماليزيا

فلسطين اليوم

يحاصرون منزلاً ويستهدفونه بالصواريخ

سما نيوز

صحيفة: الوسطاء نقلوا هذه التهديدات لحماس في حال دخولها في التصعيد الأخير

إعلام إسرائيلي: "الجهاد" حققت انجازاً لا يمكن تجاهله.. تخيّلوا حماس وحزب الله

السيسي لـ"لابيد": يجب اتخاذ خطوات فورية لتحسين الوضع المعيشي في غزة

مجلس الأمن يعقد جلسة خاصة لبحث العدوان الإسرائيلي على شعبنا

ابو شمالة : احاطة منسق الامم المتحدة في مجلس الامن حول العدوان على غزة خطيرة وتتبنى رواية الاحتلال