النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2501) الاربعاء5/4/2023
أخبار فلسطينية
- الخارجية الفلسطينية تدين عدوان الاحتلال الإسرائيلي على الأقصى وتحذر من تداعياته على ساحة الصراع
- الطيران الحربي الإسرائيلي يقصف موقعًا غرب غزة بعد إطلاق صواريخ
- قوات الاحتلال تعتدي على المرابطين داخل الأقصى بقنابل الغاز والصوت وتعتقل عددا منهم
- وزارة الأسرى تستنكر اعتقال الاحتلال 500 مرابطاً من "الأقصى"
- هنية: ما يجري في الأقصى جريمة غير مسبوقة لها ما بعدها
- المجلس الوطني الفلسطيني: اقتحام الاحتلال للمسجد الأقصى اعتداء على مشاعر الأمة الإسلامية جمعاء
- اشتية: ما يجري في الأقصى جريمة كبرى
- الفصائل: الاعتداءات في الأقصى جريمة غير مسبوقة وجاهزون لخوض المواجهة الحتمية
- عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى بحماية مشددة
- إضراب المعلمين الفلسطينيين يقترب من الشهرين والمبادرات حتى اللحظة “طحن بلا طحين”
-
أخبار إسرائيلي
- اليهود الحريديون يهاجمون مقتحمي الأقصى ويطالبون بمنعهم عن «هذا الحرام»
- رئيس الشاباك يزعم إحباط أكثر من 200 عملية منذ مطلع العام الجاري
- المفتش العام للشرطة الإسرائيلية عن العرب: هذه طبيعتهم.. يقتلون بعضهم البعض
- كبير حاخامات إسرائيل يمنع حمل قرابين الفصح إلى المسجد الأقصى
- إصابة 3 جنود إسرائيليين بعمليات للمقاومة نصرةً للأقصى
-
اخبار دولية
اخبار عربية
- الخارجية الأردنية تدين بأشد العبارات إقدام شرطة الاحتلال الإسرائيلي على اقتحام المسجد الأقصىالأربعاء 5
- السعودية تدين اقتحام القوات الإسرائيلية المسجد الأقصى
- إدانات عربية لاقتحام القوات الإسرائيلية المسجد الأقصى
- مصر تدين اقتحام الأقصى وتحمل إسرائيل مسؤولية التصعيد
- اتصالات جديدة للوسطاء لمنع مخططات المستوطنين تجاه الأقصى
- محمد بن زايد ونتنياهو يبحثان العلاقات الثنائية بين الإمارات وإسرائيل
-
الصحف العربية المواقع الإخبارية الوكالات الإخبارية
الصحف العربية
القدس العربي
- بعد قمع المعتكفين داخله.. عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى- (فيديوهات)
- طائرات إسرائيلية تشن غارات على قطاع غزة إثر إطلاق قذائف صاروخية- (فيديو)
- قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم المسجد الأقصى وتعتدي على المصلين.. والمعتكفات يستغثن “الله يا الله”- (فيديوهات)
- إصابة جندي إسرائيلي في الخليل واشتباكات مسلحة في نابلس
- مؤسسة حقوقية مصرية: إجبار “الأمن” لنقابة الأطباء على حذف محتوى عن وفاة طبيب نتيجة التعذيب انتهاك جديد لحرية التعبير
- الدوحة.. هنية يستعرض المخاطر على الأقصى أمام “علماء المسلمين”
- كبير حاخامات إسرائيل يمنع حمل قرابين الفصح إلى المسجد الأقصى
- إضراب المعلمين الفلسطينيين يقترب من الشهرين والمبادرات حتى اللحظة “طحن بلا طحين”
- اتصالات جديدة للوسطاء لمنع مخططات المستوطنين تجاه الأقصى
الشرق الأوسط
- إدانات عربية لاقتحام القوات الإسرائيلية المسجد الأقصى
- غارات إسرائيلية تستهدف مواقع لـ«حماس» في غزة
- إصابة عشرات الفلسطينيين بمواجهات مع الشرطة
- محمد بن زايد ونتنياهو يبحثان العلاقات الثنائية بين الإمارات وإسرائيل
- اليهود الحريديون يهاجمون مقتحمي الأقصى ويطالبون بمنعهم عن «هذا الحرام»
- اشتباكات واعتقالات في الضفة قبل «الفصح» اليهودي
- الاستخبارات العسكرية تحذر نتنياهو «من تراجع في الردع»
الغد الأردنية
- الاحتلال يعتقل أكثر من 400 مصل من الأقصى
- بدء اقتحام المستوطنين للمسجد الأقصى وسط حراسة مشددة
- حماس: ما قام به الاحتلال في المسجد الأقصى جريمة نكراء
- “تصريحات عنصرية” لقائد الشرطة الإسرائيلية تثير الغضب في أوساط فلسطينيي…
الاهرام المصرية
- الطيران الحربي الإسرائيلي يقصف موقعًا غرب غزة بعد إطلاق صواريخ
- قوات الاحتلال تعتدي على المرابطين داخل الأقصى بقنابل الغاز والصوت وتعتقل عددا منهم
- الخارجية الفلسطينية تدين عدوان الاحتلال الإسرائيلي على الأقصى وتحذر من تداعياته على ساحة الصراع
- حركة "فتح" تدعو مناضليها بالقدس إلى النفير العام والتصدي لاعتداءات الاحتلال الإسرائيلي على الأقصى
- هيئة الأسرى الفلسطينية: الاحتلال الإسرائيلي اعتقل أكثر من 400 مُصل من "الأقصى" الليلة الماضية
- إطلاق تسعة صواريخ من قطاع غزة على إسرائيل أحدها يصيب مصنعًا
- 4 سيناريوهات لأوضاعها فى المستقبل.. إسرائيـل على صفيح ساخن
-
- الشروق المصرية
- قيادي فلسطيني: اعتداء الاحتلال الإسرائيلي على الأقصى يتطلب تدخلا عربيًا ودوليًا فوريًا لحماية المُصلين
- الخارجية الأردنية تدين بأشد العبارات إقدام شرطة الاحتلال الإسرائيلي على اقتحام المسجد الأقصىالأربعاء 5
- الخارجية الفلسطينية تدين عدوان الاحتلال الإسرائيلي على الأقصى وتحذر من تداعياته على ساحة الصراع
- السعودية تدين اقتحام القوات الإسرائيلية المسجد الأقصى
- مستوطنون يقتحمون الأقصى بعد عدوان الاحتلال على المُصلى القبلي وطرد المرابطين منه
- الطيران الحربي الإسرائيلي يقصف موقعًا غرب غزة بعد إطلاق صواريخ
- هيئة الأسرى الفلسطينية: الاحتلال الإسرائيلي اعتقل أكثر من 400 مُصل من الأقصى الليلة الماضية إطلاق تسعة صواريخ من قطاع غزة على إسرائيل أحدها يصيب مصنعًا
- إطلاق قذائف صاروخية من غزة على إسرائيل وسط توتر في المسجد الأقصى
- الاحتلال الإسرائيلي يقمع مسيرة في نابلس لمؤازرة أهل القدس بعد اقتحام الأقصى والاعتداء على المرابطين فيه
- المجلس الوطني الفلسطيني: اقتحام الاحتلال للمسجد الأقصى اعتداء على مشاعر الأمة الإسلامية جمعاء
- الرئاسة الفلسطينية تحذّر الاحتلال الإسرائيلي من تجاوز الخطوط الحمراء بالأماكن المقدسة
- قوات الاحتلال تعتدي على المرابطين داخل الأقصى بقنابل الغاز والصوت وتعتقل عددا منهم
- قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم الأقصى وتحاول إفراغه من المعتكفين لتمهد لاقتحامات المستوطنين في عيد الفصح
الشرق القطرية
الصحف المحلية
فلسطين اون لاين
- إدانة عربية وإسلامية واسعة لاقتحام وانتهاك حرمة "الأقصى" والاعتداء على المرابطين
- بالفيديو عشرات المستوطنين يقتحمون "الأقصى" ويؤدون طقوسًا تلمودية
- لجنة المتابعة تدعو جماهير شعبنا للرد على جريمة اقتحام المسجد الأقصى
- "حماس": قصف غزة محاولة فاشلة لن تمنع مساندة المقاومة لأهل القدس والضفة
- طائرات الاحتلال تقصف مواقع للمقاومة في غزة
- إصابات واعتقالات في عدوان مستمر على المسجد الأقصى
- العاروري: العدوان على الأقصى جريمة كبرى سيرد عليها الشعب ومقاومته بكل قوة
صحيفة الأيام
- »طعن جنديين إسرائيليين قرب تل أبيب واعتقال شاب من دورا بتهمة التنفيذ
- »إيداع خطة لبناء 460 وحدة استيطانية في "غيلو"
- »توجه لمضاعفة ميزانيات المستوطنين لمراقبة البناء الفلسطيني في المناطق...
- »الاحتلال يعزز قواته بعد "إنذارات ساخنة" ويحوّل مدينة القدس إلى ثكنة عسكرية
- »بلدية الاحتلال ترفض اعتراضات على مشروع "وادي السيليكون" في واد الجوز
- »مفتش الشرطة في إسرائيل يُجدد تحذيره: إنشاء الحرس القومي خطوة خطيرة
صحيفة القدس
- الجهاد الإسلامي: الصواريخ رسالة تحذير أولية للاحتلال
- أبو بكر: اعتقال المئات من المسجد الأقصى نقطة تحول حقيقية في المواجهة مع الاحتلال
- اتصالات لإحلال الهدوء ووزراء إسرائيليون ينتقدون ضعف الرد على غزة
- "حماس": قصف غزة محاولة فاشلة لمنع مساندتها لأهالي القدس والضفة
- إصابة برصاص الاحتلال واعتقال شابين خلال اقتحام نابلس
- السعودية: نتابع بقلقٍ بالغ اقتحام الاحتلال للأقصى والاعتداء على المصلين
- غارات إسرائيلية على القطاع والمقاومة ترد بإطلاق الصواريخ
- مستوطنون يقتحمون الأقصى بشكل واسع وسط حراسة أمنية مشددة
- إصابة جندي إسرائيلي بعملية إطلاق نار قرب الخليل
- اشتية: ما يجري في الأقصى جريمة كبرى
- إطلاق صواريخ من غزة وعمليات إطلاق نار من الضفة
-
» الحياة الجديدة
- شؤون القدس": العدوان الهمجي على المصلين جريمة مخططة لإرضاء المتطرفين
- بعد اجبار المصلين على مغادرته: مستوطنون يقتحمون "الأقصى"
- الاحتلال يقصف عدة مواقع في قطاع غزة
- الاحتلال يعتقل أكثر من 400 مصلٍّ من "الأقصى"
وكالة الرأي
- إصابة 3 جنود إسرائيليين بعمليات للمقاومة نصرةً للأقصى
- المستوطنون يقتحمون "الأقصى" بعد قمع الاحتلال المعتكفين
- طائرات الاحتلال تشن غارات على مواقع للمقاومة بغزة
- "المالية": صرف رواتب المتقاعدين غدًا الخميس
- وزارة الأسرى تستنكر اعتقال الاحتلال 500 مرابطاً من "الأقصى"
- كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح غدًا الخميس
- قوات الاحتلال تعتقل عشرات المعتكفين في المسجد الأقصى
- الخارجية المصرية تدين اقتحام قوات الاحتلال للمسجد الأقصى
- إصابة مواطن واعتقال آخرين باقتحام الاحتلال نابلس
- السعودية: نتابع بقلقٍ اقتحام الاحتلال للأقصى والاعتداء على المصلين
وكالة صفا
- هكذا يخطط المستوطنون لإحياء "عيد الفصح" بالأقصى
- دعوات بالغضب في الداخل والخارج..الفصائل: اعتداءات الاحتلال في الأقصى جريمة كبرى سنرد عليها
- عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى بحماية مشددة
- محدث مقاتلات الاحتلال تغير على قطاع غزة والمقاومة تتصدى
- ردًا على الاعتداءات بالأقصى.. المقاومة تقصف مستوطنات "غلاف غزة"
- بالفيديو إصابات واعتقالات باعتداءات وحشية على المعتكفين في الأقصى
فلسطين اليوم
- لحماية المسجد الأقصى..القائد النخالة: شعبنا يجب أن يكون حاضراً للمواجهة الحتمية في الأيام القادمة
- بالصور طائرات الاحتلال تستهدف مواقع للمقاومة في قطاع غزة
- د. الهندي: شعب فلسطين لا يمكن أن ينكسر والأقصى دونه أرواحنا
- الفصائل: الاعتداءات في الأقصى جريمة غير مسبوقة وجاهزون لخوض المواجهة الحتمية
- محدث بالفيديو والصور إصابات جراء اعتداء قوات الاحتلال بـ"وحشية" على المعتكفين داخل المصلى القلبي والأقصى
سما نيوز
- بحماية شرطة الاحتلال ..المستوطنون يبدأون اقتحام المسجد الأقصى بعيد "الفصح اليهودي"
- جيش الاحتلال يقصف عدة مواقع للمقاومة بقطاع غزة
- المقاومة الفلسطينية تطلق رشقات صاروخية باتجاه مستوطنات غلاف قطاع غزة
- قائد الجهاد الاسلامي : شعبنا يجب أن يكون حاضراً للمواجهة الحتمية في الأيام القادمة
- مئات الاصابات داخل المسجد الاقصى واندلاع حريق بالمصلى القبلي ..
عرب 48