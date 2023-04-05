وكالة الرأي الفلسطينية المرور: وفاة و3 إصابات في 12 حادث سير خلال الـ 24 ساعة الماضية وكالة الرأي الفلسطينية علاقات العمل بمديرية رفح تنجز مخالصة عمالية جديدة وكالة الرأي الفلسطينية "العمل التعاوني" تشرف على الاجتماع التأسيسي لجمعية سند التعاونية وكالة الرأي الفلسطينية وزارة العمل تواصل حملة التفتيش على محطات الوقود وكالة الرأي الفلسطينية صبري: المعتكفون بالأقصى لن يتراجعوا عن حمايته والرباط فيه وكالة الرأي الفلسطينية النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2501) الاربعاء5/4/2023 وكالة الرأي الفلسطينية "الاعتداءات ليست مقبولة".. تركيا تدين اقتحام الاحتلال للأقصى وكالة الرأي الفلسطينية "التشريعي" ينظم حفلاً بمناسبة يوم الطفل الفلسطيني واليتيم العربي وكالة الرأي الفلسطينية قطر: ممارسات الاحتلال الإجرامية بالأقصى تصعيد خطير وكالة الرأي الفلسطينية كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح غدًا الخميس
أخبار » عناوين الأخبار

النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2501) الاربعاء5/4/2023

05 نيسان / أبريل 2023 11:36

شعار الرأي
شعار الرأي

النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2501)  الاربعاء5/4/2023

 

أخبار فلسطينية

أخبار إسرائيلي

اخبار دولية

اخبار عربية

 

 

 

 الصحف العربية المواقع الإخبارية الوكالات الإخبارية

 الصحف العربية

القدس العربي

الشرق الأوسط

الغد الأردنية

  •  
  •  

الاهرام المصرية

 

 

 

الشرق القطرية

 

 

الصحف المحلية

 

فلسطين اون لاين

 

 

صحيفة الأيام

 

 

 صحيفة القدس

 

 

» الحياة الجديدة

 

 

وكالة  الرأي

 

 

وكالة صفا

 

 

فلسطين اليوم

 


سما نيوز

 

  •  

 

 

عرب 48

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

"أبو هين" رئيسًا.. انتخاب مجلس إدارة جديد لمنتدى الإعلاميين

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟