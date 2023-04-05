النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2501)  الاربعاء5/4/2023

11:37صبري: المعتكفون بالأقصى لن يتراجعوا عن حمايته والرباط فيه

11:57"التعليم" تُعلن عن الوظائف التعليمية للعام 2023- 2024

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