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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2597) الثلاثاء15/8/2023

15 آب / أغسطس 2023 10:03

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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2597)  الثلاثاء15/8/2023

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9 معتقلين إداريين يواصلون إضرابهم عن الطعام

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"القطرية" بالداخل تقرر إضرابًا إنذاريًا ومظاهرة وعدم افتتاح العام الدراسي

فلسطين اليوم


سما نيوز 

عرب ٤٨

وكالة وفا

 

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15 آب (أغسطس)

  • 2004م 1700 أسير يبدؤون إضراباً مفتوحاً عن الطعام احتجاجاً على أوضاعهم المأساوية، وإعلان البرنامج الوطني والشعبي للتضامن مع الحركة الأسيرة.
  • 1988م وفاة رئيس بلدية غزة الحاج رشاد الشوا الذي ولد في مدينة غزة عام 1909 و توفي في الخامس عشر من أغسطس عام 1988, تلقى تعليمه حتى الثانوية العامة في غزة ثم أكمل تعليمه العالي في السياسة والاقتصاد في الجامعة الأمريكية في القاهرة عام 1934 .
  • 1947م منظمة الهاغاناه الصهيونية الإرهابية تهاجم بيارة آل أبو لبن قرب مستوطنة بتاح تكفاه وتنسف المنزل بمن فيه، مما أسفر عن استشهاد اثنى عشر مدنياً بينهم أم وستة أولاد.
  • 1929م ثورة البراق التي تعود بوادرها الأولى إلى الصدام الذي وقع بين العرب واليهود عند الحائط الغربي للحرم القدسي الشريف، الذي يعتبره المسلمون "حائط البراق" بينما يعتقد اليهود أنه جدار هيكل سليمان (حائط المبكى)، وكان قد وقع الصدام في 24 أيلول سنة 1928، وكانت الشرارة التي أشعلت ذلك الصدام هي محاولة اليهود وضع ستار يفصل بين الرجال والنساء في أثناء الصلاة عند حائط المبكى، فوقع صدام مع المصلين الذين اعتقدوا أن اليهود يخططون للاستيلاء على الحرم الشريف وقبة الصخرة، ولكن سرعان ما عمت البلاد موجة من الغضب، وتألفت على الأثر جمعية لحماية الأماكن الإسلامية المقدسة وللدفاع عن البراق والأقصى التي طالبت حكومة الانتداب منع اليهود من تغيير الوقع القائم في المسجد الأقصى، فاستجابت للطلب مؤكدة بقاء الوضع على ما هو عليه قبل الصدام.
  • 1929 م اندلاع "ثورة البراق" التي قام بها الفلسطينيون للدفاع عن حائط البراق الشريف في القدس رداً على مطالبة اليهود بالاستيلاء عليه، وهو الجدار الغربي للمسجد الأقصى المبارك. استمرت الانتفاضة أسبوعين وقمعها المحتلون البريطانيون، وقُتل فيها 133 يهودياً وجرح 339 آخرين، بينما استشهد 166 عربياً وجُرح 232مآخرون. معظم الضحايا العرب سقطوا على أيدي السلطة البريطانية.
  • 1899م المؤتمر الصهيوني الثالث في بال المنعقد في الفترة من (-18/8/1899) بحضور 3 مندوباً وقد استهل هرتزل بتقرير حول اجتماعاته مع الإمبراطور وليم الثاني، إمبراطور ألمانيا في اسطنبول والقدس.
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