النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2597) الثلاثاء15/8/2023
أخبار فلسطينية
- 1471 حافظًا وحافظة يسردون القرآن على جلسة واحدة
- الفصائل الفلسطينية والمؤسسات المجتمعية تتبنى إجراء انتخابات للسلطات المحلية في غزة بعد غياب 18 عاما
- القمة الثلاثية: ضرورة إنهاء احتلال أرض دولة فلسطين ضمن جدول زمني واضح
- »مباشرة مخطط تهويدي في آثار سبسطية ومسيرة استفزازية للمستوطنين في الخليل
- أبو مرزوق يكشف عن قرب فتح مكتب لحماس في دمشق ويؤكد: السعودية تحسن موقفها كثيراً تجاه القضية الفلسطينية
- استشهاد شابين برصاص الاحتلال في عدوان على مخيم عقبة جبر بأريحا- (فيديوهات)
- الاحتلال الإسرائيلي يخطر بهدم 20 منشأة فلسطينية في حي وادي الجوز بالقدس
اخبار إسرائيلية
- رئيس الأركان الأفشل في تاريخ إسرائيل": نتنياهو الابن يهاجم وغالانت يدافع
- "فيتش" تُبقي على التصنيف الائتماني لإسرائيل
- الاحتلال يدعي إحباط خلية لحماس خططت لاستهداف قوات الاحتلال بالضفة
- وسط حالة من التوتر: بن غفير يقوم بجولة استفزازية بسجن النقب
- قلق أمنيّ إسرائيليّ: نتنياهو ومحيطه يحاولون تحميلنا مسؤوليّة الوضع
- تحذير من احتمال "انهيار ميزانيّة" المستشفيات الإسرائيليّة: "ضرر فعليّ" بالقدرة على تقديم العلاج
اخبار دولية
اخبار عربية
- البرلمان العربي يشيد بمخرجات القمة الثلاثية المصرية الأردنية الفلسطينية
- حسن نصر الله: إسرائيل ستعود إلى العصر الحجري حال شنت حربا على لبنان
- اجتماع أردنيّ إماراتيّ إسرائيليّ للدفع بتنفيذ "إعلان النوايا"... ومخطط شامل لتوقيع اتفاقية 4G
الصحف العربية المواقع الإخبارية الوكالات الإخبارية
الصحف العربية
القدس العربي
- استشهاد شابين برصاص الاحتلال في عدوان على مخيم عقبة جبر بأريحا- (فيديوهات)
- الاحتلال الإسرائيلي يخطر بهدم 20 منشأة فلسطينية في حي وادي الجوز بالقدس
- قمة العلمين الثلاثية تؤكد ضرورة حل القضية الفلسطينية وفق المرجعيات الدولية والتمسك بمبادرة السلام العربية- (صور)
- الاحتلال يباشر إقامة “متنزه استيطاني” في سبسطية الأثرية
- الفصائل الفلسطينية والمؤسسات المجتمعية تتبنى إجراء انتخابات للسلطات المحلية في غزة بعد غياب 18 عاما
- أبو مرزوق يكشف عن قرب فتح مكتب لحماس في دمشق ويؤكد: السعودية تحسن موقفها كثيراً تجاه القضية الفلسطينية
- وفاة رئيس جهاز المخابرات الفلسطيني السابق
- نساء درزيات قرّرن عدم إرسال أبنائهن للخدمة العسكرية الإسرائيلية الإلزامية احتجاجاً على الاضطهاد
- أسرى النقب يواصلون الاستنفار والإداريون يهددون بتصعيد خطوات
الشرق الأوسط
- شهيدان برصاص الاحتلال في مخيم عقبة جبر
- «قمة العلمين» تطالب إسرائيل بوقف اقتحامات الضفة
- الحكومة الإسرائيلية في صدام مباشر مع قيادة الجيش
- أشتية: تعيين السعودية سفيراً لدى فلسطين يحمل دلالات مهمة
الغد الأردنية
الاخبار اللبنانية
- غزّة... صيفٌ جديد تحت الحصار
- صيف خانق آخر تعيشه غزة | سراب الوعود: القاهرة محكومة بالسقف الإسـرائيلي
- تل أبيب مستمرّة في «شراء الهدوء»: المقايضة الخادعة
- رام الله شريكةً في الحصار: لا حلّ إلّا عبر «الشرعية»
- العيش بأقلّ من 150 دولاراً: هكذا تضيق غزة بأهلها
- جلجلة «التحويلة» الإسرائيلية: آلاف ممنوعون من العلاج
- الاستثمار بـ«الدَين»: المشاريع الصغيرة أيضاً... لا تُعمّر
الشرق القطرية
- حي الشيخ جرّاح.. صمود أسطوري في مواجهة التهجير
- رئيس الوزراء الفلسطيني يدعو اليابان للاعتراف بدولة فلسطين
الشروق المصرية
- القوات الإسرائيلية تقتل فلسطينيين اثنين في مخيم عقبة جبر شرق الضفة
- حسن نصر الله: إسرائيل ستعود إلى العصر الحجري حال شنت حربا على لبنان
- البرلمان العربي يشيد بمخرجات القمة الثلاثية المصرية الأردنية الفلسطينية
الصحف المحلية
فلسطين اون لاين
- مستوطنون يقتحمون "الأقصى" بحراسة مشددة
- القانوع: اقتحام مخيم عقبة جبر وارتقاء شهيدين جريمة سيدفع الاحتلال ثمنها
- بالفيديو شهيدان برصاص قوات الاحتلال في مخيم عقبة جبر
- في مشهد قرآني مهيب.. انطلاق مشروع "صفوة الحفاظ 2"
- خاص "المغربي": استقطاع مخصصات 18 ألف "أسرة شؤون" من غزة
- جريمة قتل جديدة في الجليل يرفع حصيلة الضحايا منذ بداية العام لـ 135
- بالفيديو أجهزة السلطة تطلق النار بغزارة على مركبات ومنازل المواطنين في جنين
صحيفة القدس
- تم تشييعهما فوراً.. شهيدان برصاص قوات الاحتلال في مخيم عقبة جبر بأريحا
- الاحتلال يشن حملة اعتقالات بالضفة الغربية
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9 معتقلين إداريين يواصلون إضرابهم عن الطعام
صحيفة الأيام
- القمة الثلاثية: ضرورة إنهاء احتلال أرض دولة فلسطين ضمن جدول زمني واضح
- »مباشرة مخطط تهويدي في آثار سبسطية ومسيرة استفزازية للمستوطنين في الخليل
- »السديري: التعيين يمثّل "دعماً كبيراً" من السعودية للأشقاء في فلسطين
- »لابيد يتوقع تشكيل حكومة جديدة في إسرائيل العام المقبل
- »أربعة معتقلين إداريين في سجن "نفحة" يعلّقون إضرابهم
- »"يديعوت": نتنياهو على وشـــك الدخول في صــدام مع قادة الجيـش
- »لقاء فصائلي تشاوري يدعو لإجراء الانتخابات البلدية في غزة
- »شادي زقطان في "وين ع رام الله".. حكايات فلسطين في أغنيات!
» الحياة الجديدة
- شهيدان برصاص الاحتلال في مخيم عقبة جبر جنوب أريحا
- مصرع طفلة بحادث دعس في دير البلح
- قتيل بجريمة إطلاق نار في شعب في أراضي الـ48
- الطقس: انخفاض آخر على درجات الحرارة
- "التنمية" ومركز علاج وتأهيل ضحايا التعذيب يوقعان اتفاقية لتوفير الخدمات لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل
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وكالة الرأي
- 44 من ذوي أسرى غزة يزورون أبنائهم المعتقلين في "نفحة"
- مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى
- بحرية الاحتلال تعتقل صيادين قبالة بحر شمال مدينة غزة
- ماذا سيحدث في غزة صباح الثلاثاء؟
- العمل الحكومي: جاهزون لتسهيل إجراء الانتخابات المحلية بغزة
- الشعبيّة تُثمن إبداء "العمل الحكومي" تسهيل الانتخابات المحلية بغزة
- حماس: الانتخابات حق طبيعي وواجب لكل أبناء شعبنا
- التشريعي: ندعم إجراء انتخابات محلية وصولًا لانتخابات شاملة
- 4 أسرى إداريين يُعلّقون إضرابهم عن الطعام
وكالة صفا ط قيود
- عشرات المستوطنين يقتحمون باحات الأقصى
- 1471 حافظًا وحافظة يسردون القرآن على جلسة واحدة
- بالصور انطلاق "صفوة الحفاظ 2" في قطاع غزة
- بالفيديو شهيدان برصاص الاحتلال بمخيم عقبة جبر بأريحا
- لجنة الفقراء لـ"صفا": السلطة "تسرق" أموال 18 ألف أسرة من منتفعي الشؤون بغزة
- المجتمع المدني: موقف حماس من الانتخابات المحلية متقدم وعلى الجميع التقاط الفرصة
- تجميد الميزانيات بالداخل.. خطوة متقدمة باختراق "السلطات" وتحويل الفلسطينيين لـ"رعايا"
"القطرية" بالداخل تقرر إضرابًا إنذاريًا ومظاهرة وعدم افتتاح العام الدراسي
فلسطين اليوم
- شهيدان برصاص الاحتلال في مخيم عقبة جبر بأريحا
- وسط اشتباكات عنيفة بالفيديو شهيدان برصاص الاحتلال بمخيم عقبة جبر في أريحا
- القائمة
- 9 أسرى يواصلون الإضراب رفضاً للاعتقال الإداري وخطوات نضالية تضامناً معهم
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سما نيوز
- شهيدان برصاص الاحتلال في مخيم عقبة جبر بأريحا
- نصر الله لقادة الاحتلال: ستعودون أيضا إلى العصر الحجري ولن يبقى شئ اسمه "إسرائيل"
- تمتلكه مصر والإمارات.. هنغبي يعلن عن قبول "شرط" سعودي هام مقابل التطبيع
- إلى أين وصلت الشقق المصرية بغزة؟
- نجل نتنياهو يهاجم هاليفي.. وغالانت يرد
عرب ٤٨
- قلق أمنيّ إسرائيليّ: نتنياهو ومحيطه يحاولون تحميلنا مسؤوليّة الوضع
- أريحا: شهيدان برصاص الاحتلال بمخيم عقبة جبر
- قلق أمنيّ إسرائيليّ: نتنياهو ومحيطه يحاولون تحميلنا مسؤوليّة الوضع
- تحذير من احتمال "انهيار ميزانيّة" المستشفيات الإسرائيليّة: "ضرر فعليّ" بالقدرة على تقديم العلاج
- اجتماع أردنيّ إماراتيّ إسرائيليّ للدفع بتنفيذ "إعلان النوايا"... ومخطط شامل لتوقيع اتفاقية 4G
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- "رئيس الأركان الأفشل في تاريخ إسرائيل": نتنياهو الابن يهاجم وغالانت يدافع
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وكالة وفا
- تسعة أسرى يواصلون إضرابهم المفتوح عن الطعام رفضا لاعتقالهم ا ...
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حدث في مثل هذا اليوم
15 آب (أغسطس)
- 2004م 1700 أسير يبدؤون إضراباً مفتوحاً عن الطعام احتجاجاً على أوضاعهم المأساوية، وإعلان البرنامج الوطني والشعبي للتضامن مع الحركة الأسيرة.
- 1988م وفاة رئيس بلدية غزة الحاج رشاد الشوا الذي ولد في مدينة غزة عام 1909 و توفي في الخامس عشر من أغسطس عام 1988, تلقى تعليمه حتى الثانوية العامة في غزة ثم أكمل تعليمه العالي في السياسة والاقتصاد في الجامعة الأمريكية في القاهرة عام 1934 .
- 1947م منظمة الهاغاناه الصهيونية الإرهابية تهاجم بيارة آل أبو لبن قرب مستوطنة بتاح تكفاه وتنسف المنزل بمن فيه، مما أسفر عن استشهاد اثنى عشر مدنياً بينهم أم وستة أولاد.
- 1929م ثورة البراق التي تعود بوادرها الأولى إلى الصدام الذي وقع بين العرب واليهود عند الحائط الغربي للحرم القدسي الشريف، الذي يعتبره المسلمون "حائط البراق" بينما يعتقد اليهود أنه جدار هيكل سليمان (حائط المبكى)، وكان قد وقع الصدام في 24 أيلول سنة 1928، وكانت الشرارة التي أشعلت ذلك الصدام هي محاولة اليهود وضع ستار يفصل بين الرجال والنساء في أثناء الصلاة عند حائط المبكى، فوقع صدام مع المصلين الذين اعتقدوا أن اليهود يخططون للاستيلاء على الحرم الشريف وقبة الصخرة، ولكن سرعان ما عمت البلاد موجة من الغضب، وتألفت على الأثر جمعية لحماية الأماكن الإسلامية المقدسة وللدفاع عن البراق والأقصى التي طالبت حكومة الانتداب منع اليهود من تغيير الوقع القائم في المسجد الأقصى، فاستجابت للطلب مؤكدة بقاء الوضع على ما هو عليه قبل الصدام.
- 1929 م اندلاع "ثورة البراق" التي قام بها الفلسطينيون للدفاع عن حائط البراق الشريف في القدس رداً على مطالبة اليهود بالاستيلاء عليه، وهو الجدار الغربي للمسجد الأقصى المبارك. استمرت الانتفاضة أسبوعين وقمعها المحتلون البريطانيون، وقُتل فيها 133 يهودياً وجرح 339 آخرين، بينما استشهد 166 عربياً وجُرح 232مآخرون. معظم الضحايا العرب سقطوا على أيدي السلطة البريطانية.
- 1899م المؤتمر الصهيوني الثالث في بال المنعقد في الفترة من (-18/8/1899) بحضور 3 مندوباً وقد استهل هرتزل بتقرير حول اجتماعاته مع الإمبراطور وليم الثاني، إمبراطور ألمانيا في اسطنبول والقدس.
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