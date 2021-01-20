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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2743) ليوم الأربعاء 20/1/2021

20 كانون ثاني / يناير 2021 10:08

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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2743) ليوم الأربعاء 20/1/2021

 

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 الغد الأردنية

·         بلينكن: بايدن يدعم “حلّ الدولتين” لتسوية النزاع الفلسطيني-الإسرائيلي

·        الاحتلال يقصف عدة مواقع في قطاع غزة

 

 

الشرق القطرية

·         مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى المبارك

·         قصف صاروخي إسرائيلي يستهدف جنوب قطاع غزة

·         "رايتس ووتش": اتفاقية جنيف تُلزم الاحتلال بتطعيم الفلسطينيين

·          

 

الصحف المحلية

جريدة  فلسطين

·         الاحتلال يعتقل ثلاثة مواطنين من طولكرم

·         بايدن يؤدي اليوم اليمين الدستورية رئيساً لأمريكا

·         بالصور إصابات وأضرار بمنازل المواطنين بقصف إسرائيلي شرقي القطاع

·         الاحتلال يعتقل 5 مقدسيين من العيسوية بينهم سيدة

·         تقرير: جيش الاحتلال يرفع مستوى تأهب قواته بالبحر الأحمر

·         نتنياهو يفشل في "شرعنة" بؤر استيطانية بالضفة قبيل تنصيب بايدن

·         إصابة الأسير فتحي النجار بكورونا

 

 

القدس

·         حظر نشر تفاصيل محاولة فلسطيني طعن شرطية إسرائيلية

·         476 ألف مستوطن يعيشون بالضفة الغربية

·         عطاءات إسرائيلية لبناء 2600 وحدة استيطانية جديدة

·         وزير خارجية بايدن: لن نعيد السفارة إلى تل أبيب

·         شمولي يفاوض غانتس وموشيه زعيمة لحزب البيت اليهودي

·         تحذيرات من إغلاق رابع يؤثر على الانتخابات الإسرائيلية

 

 

 

 

الحياة الجديدة

·         الاحتلال يعتقل 5 مقدسيين من العيسوية بينهم سيدة

·         الهباش يدعو اليونان لإدانة تصريحات رئيس أساقفتها المسيئة للإسلام

·         "فتح" تكرم عددا من ذوي أسرى القدس

·         منيب المصري يساهم في نصف مليون دولار في برنامج الشيخ صباح الأحمد الجابر

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صحيفة الأيام

·         مدفعية الاحتلال تقصف عدة أهداف شرق القطاع بعد إطلاق قذيفة باتجاه الغلاف

·         »مستوطنون يقتلعون أشجار الزيتون قرب يطا إصابة ثلاثة عمال بالرصاص قرب جدار...

·         » أول دفعة من اللقاح الروسي تصل إلى فلسطين خلال أيام

·         »الاحتلال يوافق على الإفراج عن معدات جواز السفر البيومتري

·         » ممثلو 16 دولة أوروبية و"الاتحاد" يحتجون لإسرائيل على الاستيطان

·         »إسرائيل: تمديد الإغلاق لمدة 10 أيام بعد تصاعد كبير في أعداد الإصابات بـ...

·         »الاضطرابات الليلية تتواصل في مدن تونس ودعوات للتظاهر ضد الفقر وغلاء المعيشة

·         »جو بايدن يتولى اليوم رئاسة أميركا المنقسمة

 

 

وكالة الرأي

·         الصحة: انطلاق عمل العيادات الخارجية بـمستشفى"اليمن السعيد"

·         الشؤون الإدارية بالصحة تدعم كوادرها بـ (2400) موظف

·         لجنة متابعة جرحي مسيرات العودة تُصدر إعلانًا هامًا

·         ضهير للرأي: لا موعد مؤكد لوصول لقاح فيروس كورونا لغزة

·         معروف: توصيات لخلية الأزمة بتخفيف إجراءات مواجهة كورونا

·         تمديد اعتقال الأسير المريض "عبد الرحمن البشيتي"

·         وزارة الأسرى تدعو لخطوات عاجلة لإنقاذ حياة الأسرى

·         بداية دير البلح: الحبس عشر سنوات مع النفاذ لمدان باتجار المخدرات

·         6 وفيات و313 إصابة جديدة بفيروس كورونا في غزة

·          

وكالة صفا

 

·         الاقتصاد النابلسي يستغيث بالحكومة.. هل تستجيب للمطالب؟

·         بالصور جيش الاحتلال يقصف مناطق بقطاع غزة وأضرار بمنازل

 

وكالة سما

·         الرجوب ينفى عقد لقاء مع حماس في الدوحة قبل لقاء الفصائل بالقاهرة

·         جيروزاليم بوست: خروج ترامب يمثل نهاية الكابوس بالنسبة للفلسطينيين

·         ترامب يلقي خطاب الوداع

·         مرشح بايدن للخارجية يتعهد بالإبقاء على السفارة الأمريكية في القدس

·         مدفعية الاحتلال تستهدف عدة مواقع شرق قطاع غزة

·          

 

وكالة فلسطين اليوم

 

·         نادي الأسير: انتقال فيروس كورونا الى قسمي 2و6 في ريمون وتسجيل 15 إصابة جديدة

·         مسؤول بلجنة الانتخابات المركزية يوضح مواعيد و آلية التسجيل للانتخابات

·         الرجوب ينفى عقد لقاء مع حماس في الدوحة قبل لقاء الفصائل بالقاهرة

·         مدفعية الاحتلال تقصف منزلًا مدنيًا ومواقعًا للمقاومة في قطاع غزة

·         إصابة الأسير المريض بالسرطان عماد أبو رموز بفيروس بالكبد

·          

عرب  48

 

·        الاحتلال يعتقل 5 مقدسيين من العيسوية بينهم سيدة

·         لقاء بين فتح وحماس في قطر قبل اجتماع القاهرة

·         متى يصل اللقاح الروسي إلى الضفة؟

·         "خروج غير حذر قد يؤدي إلى فرض إغلاق رابع في آذار"

·         إسرائيل ترفع حالة التأهب في البحر الأحمر تحسبا من "انتقام إيراني"

·         الاحتلال يقصف مواقع في غزة

·         استطلاع: بينيت قد يحدد هوية الحكومة الإسرائيلية المقبلة

·         وضع العرب أسوأ من اليهود في 80% من مؤشرات جودة الحياة"

·          

 

 وكالة وفا

·         الاحتلال يعتقل ثلاثة مواطنين من طولكرم

·         (محدث) اصابة مواطن والحاق اضرار بعدة منازل في قصف مدفعي لموا ...

·         الاحتلال يعتقل 5 مقدسيين من العيسوية بينهم سيدة

 

حدث في مثل هذا اليوم

·          

20 كانون ثاني (يناير)

·         1983م تشكيل حركة متطرفة في إسرائيل وأمريكا مهمتها إعادة بناء جبل الهيكل مكان المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة، وقد ذكرت مجلة أمريكية أن هذه اللجنة تشكلت تحت اسم "كيرن هارها بايت".

·         1996م انتخاب الرئيس ياسر عرفات (ولد عام 1929) أول رئيس للسلطة الفلسطينية بأغلبية 88.1مفي المائة من أصوات الناخبين الفلسطينيين في أول انتخابات فلسطينية ديمقراطية من نوعها في التاريخ الفلسطيني. وكانت منافسته الوحيدة في الانتخابات سميحة خليل (1923 - 1999) وتم انتخاب أول مجلس تشريعي فلسطيني بعد قدوم السلطة الوطنية، وأعضائه (88 عضوا)، وقد بلغ عدد المرشحين 672ممرشحا في 6 إدارات انتخابية، وبلغ عدد المقترعين 780079 شخصا. بنسبة 75.86% من الناخبين المسجلين

·         1982م مجلس الأمن يعتبر إجراءات "إسرائيل" في الجولان عملا عدوانيا، واعتبار الجولان أرض عربية سورية تقع في أقصى الجنوب الغربي من سوريا على طول حدودها مع فلسطين، وتبلغ مساحتها 1800كم2مبطول يتراوح بين 75كم-80 كم، وعرض يتراوح من 18كم- 20كم، احتلتها إسرائيل في حرب حزيران 1967.

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