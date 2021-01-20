النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2743) ليوم الأربعاء 20/1/2021
أخبار فلسطينية
- الأناضول: لقاء وشيك يجمع قيادة حركتي فتح وحماس بالدوحة قبل اجتماع الفصائل في…
- نادي الأسير: انتقال فيروس كورونا الى قسمي 2و6 في ريمون وتسجيل 15 إصابة جديدة
- مسؤول بلجنة الانتخابات المركزية يوضح مواعيد و آلية التسجيل للانتخابات
- الرجوب ينفى عقد لقاء مع حماس في الدوحة قبل لقاء الفصائل بالقاهرة
- ضهير للرأي: لا موعد مؤكد لوصول لقاح فيروس كورونا لغزة
- معروف: توصيات لخلية الأزمة بتخفيف إجراءات مواجهة كورونا
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أخبار إسرائيلية
- فرانس برس: إسرائيل تطرح مناقصات لبناء 2500 وحدة استيطانية جديدة بالقدس والضفة الغربية
- غانتس يجهض خطة نتنياهو لتحويل 49 بؤرة إلى مستوطنات رسمية
- إسرائيل تطرح مناقصات لبناء 2500 وحدة سكنية استيطانية جديدة بالضفة والقدس
- رئيس «المستوطنات» يتخلى عن نتنياهو
- في مواجهة التمييز الإسرائيلي.. بحث جديد يطرح أدوات للتجديد الحضري في البلدات العربية…
- تقرير: جيش الاحتلال يرفع مستوى تأهب قواته بالبحر الأحمر
- نتنياهو يفشل في "شرعنة" بؤر استيطانية بالضفة قبيل تنصيب بايدن
- استطلاع: بينيت قد يحدد هوية الحكومة الإسرائيلية المقبلة
- وضع العرب أسوأ من اليهود في 80% من مؤشرات جودة الحياة"
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اخبار دولية
- رايتس ووتش": اتفاقية جنيف تُلزم الاحتلال بتطعيم الفلسطينيين
- مرشح بايدن للخارجية: نسعى لاتفاق أقوى مع إيران ولا تقدم قريبا في القضية الفلسطينية
- بلينكن: بايدن يدعم “حلّ الدولتين” لتسوية النزاع الفلسطيني-الإسرائيلي
- الاتحاد الأوروبي يتعهد المساعدة في إنجاح الانتخابات العامة الفلسطينية
اخبار عربية
»الاضطرابات الليلية تتواصل في مدن تونس ودعوات للتظاهر ضد الفقر وغلاء المعيشة
« الصحف العربية/المواقع الإخبارية /الوكالات الإخبارية /
الصحف العربية
القدس العربي
- ارتفاع عدد الأسرى الفلسطينيين المصابين بكورونا إلى 265
- إصابة فلسطيني في قصف مدفعي إسرائيلي على غزة
- فلسطين: 19وفاة و660 إصابة جديدة بكورونا والجهات الطبية تتابع «المنازل المحجورة» لمحاصرة الوباء
- الاحتلال يعتقل أشقاء من الضفة ويخطر مواطنين بهدم منازلهم والمستوطنون يواصلون الحرب على…
- مصادر عبرية: المخابرات الإسرائيلية تخشى تصاعد التوتر في الضفة خلال العام الحالي
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- الأناضول: لقاء وشيك يجمع قيادة حركتي فتح وحماس بالدوحة قبل اجتماع الفصائل في…
- الاتحاد الأوروبي يؤكد التزامه بتوفير كل ما يلزم لإنجاح الانتخابات الفلسطينية العامة
- في مواجهة التمييز الإسرائيلي.. بحث جديد يطرح أدوات للتجديد الحضري في البلدات العربية…
-
الشرق الأوسط
- محادثات فلسطينية ـ روسية تدفع بمقترح لقاء دولي في القاهرة
- غانتس يجهض خطة نتنياهو لتحويل 49 بؤرة إلى مستوطنات رسمية
- تهديد فلسطيني بملاحقة قانونية لسفير أميركا لدى إسرائيل
- محادثات فلسطينية ـ روسية تدفع بمقترح لقاء دولي في القاهرة
- رئيس «المستوطنات» يتخلى عن نتنياهو
- انخفاض العمليات الفلسطينية ضد إسرائيل بفضل {كورونا}
- الاتحاد الأوروبي يتعهد المساعدة في إنجاح الانتخابات العامة الفلسطينية
- حملة دهم واعتقالات في «الهول» بعد فلتان أمني واسع
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الشروق المصرية
- وكالة: إصابة فلسطيني في قصف مدفعي إسرائيلي على غزة
- مرشح بايدن للخارجية: نسعى لاتفاق أقوى مع إيران ولا تقدم قريبا في القضية الفلسطينية
- فرانس برس: إسرائيل تطرح مناقصات لبناء 2500 وحدة استيطانية جديدة بالقدس والضفة الغربية
الأهرام المصرية
- إصابة فلسطيني في قصف مدفعي إسرائيلي على غزة
- إسرائيل تطرح مناقصات لبناء 2500 وحدة سكنية استيطانية جديدة بالضفة والقدس
-
الغد الأردنية
· بلينكن: بايدن يدعم “حلّ الدولتين” لتسوية النزاع الفلسطيني-الإسرائيلي
· الاحتلال يقصف عدة مواقع في قطاع غزة
الشرق القطرية
· مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى المبارك
· قصف صاروخي إسرائيلي يستهدف جنوب قطاع غزة
· "رايتس ووتش": اتفاقية جنيف تُلزم الاحتلال بتطعيم الفلسطينيين
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الصحف المحلية
جريدة فلسطين
· الاحتلال يعتقل ثلاثة مواطنين من طولكرم
· بايدن يؤدي اليوم اليمين الدستورية رئيساً لأمريكا
· بالصور إصابات وأضرار بمنازل المواطنين بقصف إسرائيلي شرقي القطاع
· الاحتلال يعتقل 5 مقدسيين من العيسوية بينهم سيدة
· تقرير: جيش الاحتلال يرفع مستوى تأهب قواته بالبحر الأحمر
· نتنياهو يفشل في "شرعنة" بؤر استيطانية بالضفة قبيل تنصيب بايدن
· إصابة الأسير فتحي النجار بكورونا
القدس
· حظر نشر تفاصيل محاولة فلسطيني طعن شرطية إسرائيلية
· 476 ألف مستوطن يعيشون بالضفة الغربية
· عطاءات إسرائيلية لبناء 2600 وحدة استيطانية جديدة
· وزير خارجية بايدن: لن نعيد السفارة إلى تل أبيب
· شمولي يفاوض غانتس وموشيه زعيمة لحزب البيت اليهودي
· تحذيرات من إغلاق رابع يؤثر على الانتخابات الإسرائيلية
الحياة الجديدة
· الاحتلال يعتقل 5 مقدسيين من العيسوية بينهم سيدة
· الهباش يدعو اليونان لإدانة تصريحات رئيس أساقفتها المسيئة للإسلام
· "فتح" تكرم عددا من ذوي أسرى القدس
· منيب المصري يساهم في نصف مليون دولار في برنامج الشيخ صباح الأحمد الجابر
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صحيفة الأيام
· مدفعية الاحتلال تقصف عدة أهداف شرق القطاع بعد إطلاق قذيفة باتجاه الغلاف
· »مستوطنون يقتلعون أشجار الزيتون قرب يطا إصابة ثلاثة عمال بالرصاص قرب جدار...
· » أول دفعة من اللقاح الروسي تصل إلى فلسطين خلال أيام
· »الاحتلال يوافق على الإفراج عن معدات جواز السفر البيومتري
· » ممثلو 16 دولة أوروبية و"الاتحاد" يحتجون لإسرائيل على الاستيطان
· »إسرائيل: تمديد الإغلاق لمدة 10 أيام بعد تصاعد كبير في أعداد الإصابات بـ...
· »الاضطرابات الليلية تتواصل في مدن تونس ودعوات للتظاهر ضد الفقر وغلاء المعيشة
· »جو بايدن يتولى اليوم رئاسة أميركا المنقسمة
وكالة الرأي
· الصحة: انطلاق عمل العيادات الخارجية بـمستشفى"اليمن السعيد"
· الشؤون الإدارية بالصحة تدعم كوادرها بـ (2400) موظف
· لجنة متابعة جرحي مسيرات العودة تُصدر إعلانًا هامًا
· ضهير للرأي: لا موعد مؤكد لوصول لقاح فيروس كورونا لغزة
· معروف: توصيات لخلية الأزمة بتخفيف إجراءات مواجهة كورونا
· تمديد اعتقال الأسير المريض "عبد الرحمن البشيتي"
· وزارة الأسرى تدعو لخطوات عاجلة لإنقاذ حياة الأسرى
· بداية دير البلح: الحبس عشر سنوات مع النفاذ لمدان باتجار المخدرات
· 6 وفيات و313 إصابة جديدة بفيروس كورونا في غزة
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وكالة صفا
· الاقتصاد النابلسي يستغيث بالحكومة.. هل تستجيب للمطالب؟
· بالصور جيش الاحتلال يقصف مناطق بقطاع غزة وأضرار بمنازل
وكالة سما
· الرجوب ينفى عقد لقاء مع حماس في الدوحة قبل لقاء الفصائل بالقاهرة
· جيروزاليم بوست: خروج ترامب يمثل نهاية الكابوس بالنسبة للفلسطينيين
· ترامب يلقي خطاب الوداع
· مرشح بايدن للخارجية يتعهد بالإبقاء على السفارة الأمريكية في القدس
· مدفعية الاحتلال تستهدف عدة مواقع شرق قطاع غزة
·
وكالة فلسطين اليوم
· نادي الأسير: انتقال فيروس كورونا الى قسمي 2و6 في ريمون وتسجيل 15 إصابة جديدة
· مسؤول بلجنة الانتخابات المركزية يوضح مواعيد و آلية التسجيل للانتخابات
· الرجوب ينفى عقد لقاء مع حماس في الدوحة قبل لقاء الفصائل بالقاهرة
· مدفعية الاحتلال تقصف منزلًا مدنيًا ومواقعًا للمقاومة في قطاع غزة
· إصابة الأسير المريض بالسرطان عماد أبو رموز بفيروس بالكبد
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عرب 48
· الاحتلال يعتقل 5 مقدسيين من العيسوية بينهم سيدة
· لقاء بين فتح وحماس في قطر قبل اجتماع القاهرة
· متى يصل اللقاح الروسي إلى الضفة؟
· "خروج غير حذر قد يؤدي إلى فرض إغلاق رابع في آذار"
· إسرائيل ترفع حالة التأهب في البحر الأحمر تحسبا من "انتقام إيراني"
· الاحتلال يقصف مواقع في غزة
· استطلاع: بينيت قد يحدد هوية الحكومة الإسرائيلية المقبلة
· وضع العرب أسوأ من اليهود في 80% من مؤشرات جودة الحياة"
·
وكالة وفا